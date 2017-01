Chevrolet "trình làng" SUV cỡ lớn Traverse 2018

Tham gia triển lãm Detroit năm nay, hãng xe Mỹ đã chính thức trình làng mẫu SUV Chevrolet Traverse 2018 hoàn toàn mới. Điều khiến người ta ấn tượng đầu tiên khi ngắm nhìn Chevrolet Traverse 2018 đó là kích thước lớn hơn nhiều so với trước đây. Trước đây, Chevrolet Traverse được liệt vào phân khúc SUV cỡ trung. Ngay cả trong quá khứ, Traverse đã có kích thước nhỉnh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Đến nay, bước sang phiên bản 2018, Chevrolet Traverse đã được tăng kích thước để biến thành SUV cỡ lớn. Thậm chí, Chevrolet Traverse 2018 còn sở hữu một số kích thước lớn hơn cả người anh em Tahoe. Cụ thể, Chevrolet Traverse 2018 sở hữu chiều dài tổng thể 5.189 mm và chiều dài cơ sở 3.071 mm. So với Tahoe, Chevrolet Traverse 2018 có chiều dài tổng thể lớn hơn 10 mm và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 124,4 mm. Theo đại diện hãng xe Chevrolet khẳng định thế mạnh của Tahoe nằm ở khả năng kéo 3.901 kg. Trên phiên bản 2018 này, xe mang nhiều chi tiết thể thao hơn các bản khác với tản nhiệt chrome đen, huy hiệu mạ chrome cũng màu đen và la zăng thể thao 20 inch. Bên trong Chevrolet Traverse 2018 còn có 8 chỗ ngồi, cổng USB cho cả 3 hàng ghế, hệ thống thông tin giải trí với màn hình 7 và 8 inch, hỗ trợ ứng dụng Android Auto cũng như Apple CarPlay. Cuối cùng là cửa cốp chỉnh điện mở rảnh tay. Trong khi đó bản phiên bản High Country là phiên bản cao cấp của Traverse 2018 được trang bị nội thất bọc da Loft Brown, la zăng bóng 20 inch, ốp High Country riêng, đèn pha D-Optic, hàng ghế thứ 3 gập điện cùng hệ thống AWD đi kèm hộp số ly hợp kép. Bên cạnh màn hình cảm ứng 8 inch trung tâm tích hợp MyLink, Apple CarPlay và Android Auto, nó còn được trang bị hệ thống OnStar 4G LTE Wifi Hotspot, một loạt các cổng sạc USB, hệ thống giải trí đa phương tiện mới,... và ghế ngồi tự chỉnh vị trí thông minh cho hàng ghế sau. Về công nghệ, Chevrolet Traverse 2018 được trang bị camera quan sát toàn cảnh, phanh tránh đâm vào người đi bộ phía trước và cảnh báo va chạm trực diện. Với những phiên bản dẫn động 4 bánh, Chevrolet Traverse 2018 có thêm hệ thống chọn chế độ lực bám. Hệ thống này cho phép ngắt hoàn toàn cầu sau khi không cần dẫn động 4 bánh. Tại thị trường Mỹ, Chevrolet Traverse 2018 được chia thành 3 bản trang bị, bao gồm Premier mới, High Country và RS. Trong đó, bản trang bị tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng V6, hút khí tự nhiên, dung tích 3,6 lít, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 lb-ft.



Bản trang bị tiêu chuẩn của Traverse phiên bản 2018 dự kiến tiêu tốn lượng nhiên liệu 13,07 lít/100 km nội thành và 9,41 lít/100 km đường cao tốc khi kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Trong khi đó, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian có thể được cung cấp cho mọi bản trang bị, trừ RS. Trong dòng Chevrolet Traverse 2018, bản RS sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít yếu hơn và chỉ đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 295 lb-ft đồng thời tiêu tốn lượng nhiên liệu khoảng 10,23 lít/100 km đường cao tốc.

