Cận cảnh “xế Tàu” BAIC F6 giá 588 triệu tại Việt Nam

Được định vị trong phân khúc MPV cạnh tranh trực tiếp với "đối thủ" Toyota Innova, mẫu xe ôtô BAIC F6 mang quốc tịch Trung Quốc hiện có giá bán theo công bố là 548 triệu đồng tại thị trường ôtô Việt Nam. Tuy nhiên ,việc mang nhãn mác “made in China” rất có thể sẽ khiến cho mẫu xe gía rẻ BAIC F6 này sẽ bị khách hàng “gẻ lạnh” do tâm lý lo lắng về chất lượng sản phẩm Trung Quốc vốn bị "kỳ thị" nhiều năm qua. Điểm nổi bật của chiếc xe giá rẻ BAIC F6 này chính là kích thước “trội” hơn so với đối thủ Innova, do nó sở hữu không gian thiết kế rộng và thoáng hơn. Cụ thể mẫu MPV F6 của BAIC sở hữu chiều dài 4.724 mm, rộng 1.796 mm, cao 1.755 mm. Chiều dài cơ sở 2.760 mm. Về tổng thể, thiết kế của BAIC F6 nổi bật với bộ lưới tản nhiệt lớn, dạng đa giác phủ màu sơn bóng kèm hai thanh ngang mạ crôm sáng, logo đính giữa. Cụm đèn pha LED mở rộng sang hai bên kéo dài lên tận nắp ca-pô, bóng là loại Projecter kèm dải viền LED chiếu sáng ban ngày. Ở phía sau xe thiết kế dạng vuông vắn, thanh ngang kim loại sáng nối liền hai cụm đèn hậu thông qua cánh cửa nắp ca-pô sau. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ với viền ốp nhựa đen bóng, cần gạt mưa tự động, mâm xe được trang bị dạng hợp kim với 5 chấu kép khá ấn tượng. Nội thất của mẫu xe BAIC F6 với vô-lăng bọc da 3 chấu thể thao bao bởi viền kim loại nhôm sáng tích hợp phím điều khiển âm thanh, điều hòa vùng tự động, các phím chức năng bố trí gần sát đối với người dùng. Một số trang bị đáng chú ý trên BAIC F6 như cảm biến gạt mưa tự động, camera cảm biến theo góc lái, chìa khóa thông minh, màn hình LCD 9 inch, cửa sổ trời, ghế bọc da, âm thanh 6 loa kết nối Bluetooh. Ghế ngồi bọc da hai màu sáng, tối được nhấn nhá thêm các đường chỉ khâu dọc theo mép thân ghế. Trong đó, hàng ghế trước chỉnh điện, cửa gió điều hòa cho hai hàng ghế sau, thêm vào đó là cửa sổ trời kéo tay. Các tính năng an toàn được trang bị trên BAIC F6 khá hiện đại như camera hành trình, camera cảm biến theo góc lái, camera lùi, cảm biến trước/sau. Phanh ABS, EBD, hệ thống kiểm soát độ bám đường TSC. Mẫu xe Trung Quốc tại Việt Nam này được trang bị khối động cơ 1.5 AT Turbo đi kèm tay lái trợ lực điện EPS. Hiện chưa có thông tin gì về sức mạnh động cơ và hộp số trên chiếc xe này tại Việt Nam, tuy nhiên được biết khối động cơ này đạt tiêu chuẩn Euro 5. Điểm yếu của chiếc xe này là thiết kế xấu, các chi tiết không sắc sảo và cho cảm giác không an tâm với thương hiệu như đối thủ cùng phân khúc là Toyota Innova. Bù lại xe được bảo hàng 3 năm hoặc 100.000 km. Mẫu xe Trung Quốc BAIC F6 hiện đang được phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam và có giá bán chỉ 588 triệu đồng. Trong năm 2017 vừa qua, BAIC đã xuất xưởng tổng cộng 2,25 triệu xe, xếp thứ 4 trong số các hãng xe Trung Quốc và xếp thứ 2 khi xét về xe thương mại. Video: Chi tiết xe 7 chỗ BAIC F5 tại Việt Nam.

