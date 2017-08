Cận cảnh "xế nổ" Honda Winner 150 hàng khủng tại Sài Gòn

Với ưu thế về động cơ, khung, hệ thống phuộc và giá bán hợp lý, mẫu xe máy Honda Winner 150 đang dần khẳng định được "chỗ đứng" của mình trên thị trường xe Việt. Tuy nhiên so với đối thủ Exciter 150, chiếc xe có kiểu dáng không hấp dẫn bằng, thậm chí còn được nhiều người ví là một chiếc Wave "cao cấp". Để "lột xác" cho chiếc Winner của mình, một biker tại Sài Gòn đã "mạnh tay" độ lại mẫu xe này với nhiều "đồ chơi" hấp dẫn và các chi tiết "chế cháo" độc đáo. Ở phía trước, chiếc xe đã được chế thêm một đèn LED L4 nằm ở hốc còi nguyên bản, trong khi toàn bộ dàn vỏ đã được dán tem trùm lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Superman và máy bay chiến đấu. "Dàn chân" trước của chiếc xe cũng được độ lại bởi cặp phuộc USD cứng cáp hơn cùng với mâm Asio 5 cánh chữ Y. Không dừng lại ở đó, chủ xe còn nâng cấp hệ thống phanh trước lên đĩa kép Boushi, đi kèm với cặp heo Brembo Billet HP 2 pis đối xứng "hàng hiệu". Một điểm đặc biệt của bản độ Winner 150 này đó là phần đầu nguyên bản của xe đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là ghi-đông trần. Nằm phía trên tay trái cũng là nhiều món "đồ chơi" như bao tay Rizoma Lux, cùm công tắc độ, cùm côn CRG và đồng hồ Koso Mini 3. Trong khi đó, bên tay phải của xe có cùm ga Domino, cùm phanh Brembo, tay phanh CRG, bình dầu AEM Titanium. Nằm ở cổ xe dưới còn có thêm cây trợ lực Ohlins để giúp Winner ổn định phần đầu ở tốc độ cao. Do phần đầu kèm đồng hồ nguyên bản đã bị loại bỏ, chính vì vậy chiếc xe đã được độ bộ đồng hồ điện tử nhỏ gọn của Honda MSX 125. Nằm phía trước đồng hồ này là một mặt nạ được chế mủ với thiết kế đầy góc cạnh, được bắt vào tay lái nhờ dàn ốc titan. Với cây pô Pro Liner, khối động cơ DOHC 150 cc xi-lanh đơn của Winner đã cho tiếng nổ ấn tượng hơn nhiều so với xe nguyên bản. Tuy nhiên do cây pô được giấu dưới gầm xe nên chân chống đứng nguyên bản đã buộc phải bị tháo bỏ. Dàn để chân của xe được CNC từ nhôm sắc sảo và tạo điểm bắt pen đạp Racing Boy cùng bình dầu AEM cho phanh sau. Ở phía sau, chiếc Winner đã được thay gắp lớn từ mẫu sportbike Yamaha R6 để có thể lắp được vành Asio bản lớn 4.5 inch và lốp to hơn. Hệ thống phanh sau của chiếc xe cũng đã được nâng cấp khá "khủng với đĩa Galfer và 2 heo Brembo Billet HP. Pad biển số nguyên bản của Winner đã bị loại bỏ, thay vào đó là dè gắn bánh xe theo phong cách Ducati Diavel. Không chỉ có đèn trước, đèn sau của chiếc xe cũng đã được độ LED gương cầu. Với một loạt các phụ tùng độ khác nhau, chiếc xe côn tay Honda Winner 150 của một biker Sài Gòn đã có kiểu dáng "ngầu" và mạnh mẽ hơn nhiều so với xe nguyên bản.

Với ưu thế về động cơ, khung, hệ thống phuộc và giá bán hợp lý, mẫu xe máy Honda Winner 150 đang dần khẳng định được "chỗ đứng" của mình trên thị trường xe Việt. Tuy nhiên so với đối thủ Exciter 150, chiếc xe có kiểu dáng không hấp dẫn bằng, thậm chí còn được nhiều người ví là một chiếc Wave "cao cấp". Để "lột xác" cho chiếc Winner của mình, một biker tại Sài Gòn đã "mạnh tay" độ lại mẫu xe này với nhiều "đồ chơi" hấp dẫn và các chi tiết "chế cháo" độc đáo. Ở phía trước, chiếc xe đã được chế thêm một đèn LED L4 nằm ở hốc còi nguyên bản, trong khi toàn bộ dàn vỏ đã được dán tem trùm lấy cảm hứng từ siêu anh hùng Superman và máy bay chiến đấu. "Dàn chân" trước của chiếc xe cũng được độ lại bởi cặp phuộc USD cứng cáp hơn cùng với mâm Asio 5 cánh chữ Y. Không dừng lại ở đó, chủ xe còn nâng cấp hệ thống phanh trước lên đĩa kép Boushi, đi kèm với cặp heo Brembo Billet HP 2 pis đối xứng "hàng hiệu". Một điểm đặc biệt của bản độ Winner 150 này đó là phần đầu nguyên bản của xe đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là ghi-đông trần. Nằm phía trên tay trái cũng là nhiều món "đồ chơi" như bao tay Rizoma Lux, cùm công tắc độ, cùm côn CRG và đồng hồ Koso Mini 3. Trong khi đó, bên tay phải của xe có cùm ga Domino, cùm phanh Brembo, tay phanh CRG, bình dầu AEM Titanium. Nằm ở cổ xe dưới còn có thêm cây trợ lực Ohlins để giúp Winner ổn định phần đầu ở tốc độ cao. Do phần đầu kèm đồng hồ nguyên bản đã bị loại bỏ, chính vì vậy chiếc xe đã được độ bộ đồng hồ điện tử nhỏ gọn của Honda MSX 125. Nằm phía trước đồng hồ này là một mặt nạ được chế mủ với thiết kế đầy góc cạnh, được bắt vào tay lái nhờ dàn ốc titan. Với cây pô Pro Liner, khối động cơ DOHC 150 cc xi-lanh đơn của Winner đã cho tiếng nổ ấn tượng hơn nhiều so với xe nguyên bản. Tuy nhiên do cây pô được giấu dưới gầm xe nên chân chống đứng nguyên bản đã buộc phải bị tháo bỏ. Dàn để chân của xe được CNC từ nhôm sắc sảo và tạo điểm bắt pen đạp Racing Boy cùng bình dầu AEM cho phanh sau. Ở phía sau, chiếc Winner đã được thay gắp lớn từ mẫu sportbike Yamaha R6 để có thể lắp được vành Asio bản lớn 4.5 inch và lốp to hơn. Hệ thống phanh sau của chiếc xe cũng đã được nâng cấp khá "khủng với đĩa Galfer và 2 heo Brembo Billet HP. Pad biển số nguyên bản của Winner đã bị loại bỏ, thay vào đó là dè gắn bánh xe theo phong cách Ducati Diavel. Không chỉ có đèn trước, đèn sau của chiếc xe cũng đã được độ LED gương cầu. Với một loạt các phụ tùng độ khác nhau, chiếc xe côn tay Honda Winner 150 của một biker Sài Gòn đã có kiểu dáng "ngầu" và mạnh mẽ hơn nhiều so với xe nguyên bản.