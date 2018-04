Cận cảnh Toyota Hilux 2018 thêm bản Rocco thể thao

Tại Thái Lan, Toyota Hilux đã bước sang đời mới 2018 kể từ tháng 11/2017 mang tên riêng "Toyota Hilux Revo", nhằm phân biệt với các thị trường khác. Là bản nâng cấp facelift giữa vòng đời của Hilux thế hệ thứ 8 nên xe có diện mạo khác biệt đáng kể, nhất là ở phần đầu xe, vốn lấy cảm hứng từ mẫu Tacoma ở Mỹ. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hoàn toàn mới có hình lục giác màu đen bóng và viền mạ chrome, khác hẳn với kiểu 3 thanh chrome nằm ngang trên Hilux đời cũ tại thị trường Việt Nam hiện nay. Cụm đèn pha tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Cản trước nay có thiết kế phức tạp hơn, trong khi khu vực đèn sương mù cũng được tinh chỉnh lại kiểu dáng. Tuy nhiên, khi nhìn từ bên hông và từ phần đuôi, Toyota Hilux 2018 lại không khác biệt gì so với trước. Ngoài các bản Hilux tiêu chuẩn, Toyota Thái Lan còn bổ sung thêm bản cấu hình Hilux Revo Rocco theo phong cách thể thao hầm hố, hợp nhãn đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Về mặt định vị phân khúc, bản Rocco này ngang tầm với Ford Ranger Wildtrak, Chevrolet Colorado High Country, Isuzu D-Max X-Series và Mitsubishi Triton Athlete. Trên bản Hilux Revo Rocco có một số điểm khác biệt như lưới tản nhiệt màu xám phối đen bóng, đèn sương mù LED, bộ mâm hợp kim 18 inch và bộ lốp Dunlop Grandtrek AT chạy mọi địa hình. Ngoài ra, bản này còn có nẹp nhựa trên hốc bánh màu đen, bổ sung thanh cân bằng và tấm lót bảo vệ lòng thùng sau màu đen, decal trang trí "Rocco" bên sườn thùng, còn cản sau bằng kim loại màu xám Bên trong nội thất Hilux 2018 hầu như không thay đổi so với đời trước. Vẫn còn đó bảng đồng hồ Optitron quen thuộc nằm phía sau vô-lăng đa chức năng, tích hợp cần gạt điều chỉnh hệ thống ga tự động cruise control, nút bấm khởi động máy kết hợp cùng chìa khóa thông minh, nút chuyển chế độ vận hành Eco/Power, ngăn làm mát và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Tùy theo cấu hình và lựa chọn của khách hàng mà Toyota Hilux 2018 ở Thái Lan có cabin đơn hay đôi, ứng dụng hộp số sàn 6 cấp hay tự động 6 cấp, và dẫn động cầu sau hay cả bốn bánh. Bản Rocco trưng bày ở triển lãm Bangkok Motor Show 2018 là cabin đôi, dùng động cơ diesel 2.8L, số tự động và dẫn động một cầu. Hệ thống an toàn tiêu chuẩn cho Hilux 2018 là 7 túi khí, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Động cơ xe cũng giữ nguyên như đời cũ, bao gồm 1 tùy chọn máy xăng và 2 lựa chọn máy dầu diesel. Động cơ xăng Dual VVT-i 4 xy-lanh có dung tích 2.7L, công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Động cơ diesel 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L có công suất 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343 Nm, còn bản diesel 2.8L mạnh hơn với 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420 Nm. Toyota Hilux 2018 tại thị trường Thái Lan được bán với giá khởi điểm 679.000 baht (495 triệu đồng) và cao nhất lên đến 1,129 triệu baht (824 triệu đồng) đối với bản Rocco cao cấp. Xe có thể về Việt Nam trong tương lai gần.

