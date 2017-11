Cận cảnh ôtô “siêu rẻ” Suzuki Alto giá 82 triệu đồng

Liên doanh Suzuki Maruti đã bán ra thị trường phiên bản nâng cấp của dòng xe nhỏ xinh và siêu rẻ Alto 800 tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe ôtô Suzuki Alto 800 sở hữu thiết kế nhỏ xinh mang phong cách thể thao và tiện nghi hơn so với phiên bản trước. Xe vẫn sở hữu chiều dài tổng thể như những người "anh em" trước đây của mình; tổng thể xe 3.395 mm, chiều rộng 1.490 mm và chiều cao 1.475 mm. Chiều dài cơ sở ở mức 2.360 mm. Về thiết kế, Suzuki Alto 800 mới được trang bị đầu xe nâng cấp với cụm đèn pha, lưới tản nhiệt và cản va mới. Trên cản va còn có cả đèn sương mù. Theo hãng Suzuki, cản va và lưới tản nhiệt mới đã được tăng chiều dài thêm 35 mm. Khai sinh từ 1979, dòng xe cỡ nhỏ Alto đã trải qua tới 7 thế hệ. Thế hệ hiện tại có thiết kế khá bắt mắt, ngoài cụm đèn pha tròn cỡ lớn khá hợp với lưới tản nhiệt rộng. Về kích cỡ và trang bị, nó khá tương đồng với mẫu xe bán chạy tại Việt Nam là Kia Morning. Tuy nhiên, nếu so sánh với Morning - Alto có vóc dáng thể thao hơn và phù hợp cho giới mày râu cầm lái. Kết cấu kiểu hatchback của xe được thiết kế với phần đuôi khá đẹp mang phong cách của đàn anh Swift. Phiên bản mới của Suzuki Alto 800 vẫn sở hữu động cơ xăng hoặc chạy bằng khí nén thiên nhiên CNG với 3 xy-lanh và dung tích 0,8 lít. Các kỹ sư của hãng Suzuki đã cải tiến piston của động cơ để giảm thất thoát ma sát, tăng tuổi thọ cũng như giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn. Theo công bố của nhà sản xuất, Alto 800 mới giảm 9% lượng nhiên liệu tiêu thụ xuống còn 24,7 km/lít, tương đương 4 lít/100 km, khi chạy bằng xăng. Con số tương ứng khi chạy bằng CNG là 33,44 km/kg, giảm 10% so với phiên bản trước đây. Bên trong Suzuki Alto 800 mới là không gian nội thất đơn giản với ghế và nội thất bọc giả da, vô lăng không tích hợp nút bấm tiện ích. Trang bị trên xe không có gì nhiều ngoài đầu CD tương thích MP3, Fm. Điều hoà và gương chiếu hậu chỉnh tay. Với việc bán ra với mức giá "siêu rẻ", các nhà sản xuất tại thị trường này đương nhiên phải lược bớt một số trang thiết bị như túi khí cho Alto 800. Cụ thể một số bản chỉ được trang bị túi khí bên phía người lái. Bảng đồng hồ cùng các trang bị trên táp lô thiết kế khá đơn điệu khi thiết các chức năng không mới, nổi bật. tuy nhiên, hàng ghế thứ hai của xe lại khá linh động khi có thể gập xuống sàn để tăng dung tích chở đồ. Suzuki Alto 800 phiên bản mới nhất hiện có 10 bản trang bị khác nhau, bao gồm; STD, STD (O), LX, LX (O), LXi, LXi (O), LXi CNG, LXi CNG (O), VXi và VXi (O). Mẫu xe này có giá bán dao động từ 249.000 - 334.000 Rupee (tương đương 82 - 110 triệu đồng).

