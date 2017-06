Cận cảnh môtô Kawasaki Z250 mới giá chỉ 109 triệu

Những thông tin đầu tiên liên quan đến dòng naked-bike giá rẻ mang tên Kawasaki Z250 2017 tại thị trường Ấn Độ từng được giowis thiệu vào hồi tháng 4/2017 vừa qua. Đến nay, những chiếc Z250 phiên bản 2017 đã chính thức được đưa đến các đại lý chính hãng ở Ấn Độ. Sở hữu thiết kế và màu sắc đặc trưng của dòng Z nhà Kawasaki, Z250 được thừa hưởng khá nhiều thiết kế hầm hố của những đàn anh như cặp đèn pha của Z800, thiết kế khung gầm chung với Ninja 300. Xe có kích thước lần lượt là dài 2.010 rộng 750 và cao 1.025 mm, trọng lượng uớt của xe vào khoảng 168 kg. Trên phiên bản màu xanh đặc trưng của dòng xe này, dàn áo xuất hiện chữ "Z" cỡ lớn thiết kế cách điệu màu xám. Một phần bộ quây bên sườn và chi tiết dưới yên của chiếc Kawasaki Z250 2017 đều được sơn màu xám thay cho đen. Xe sở hữu đèn pha đôi tuong tự như "đàn anh" Z800 và Z300 từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Cụm đồng hồ hiển thị trên Z250 phiên bản mới không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Cụm đồng hồ này sở hữu kiểu dáng khác biệt so với Z800 và Z1000, thiết kế này giống với mẫu sportbike Kawasaki Ninja 300. Các nút bấm chức năng quên thuộc trên tay lái gồm; đề, đèn, còi, xi nhan... bên trái có thêm nút bấm đèn passing. Phần đuôi của Z250 mới có thiết kế khá nhỏ gọn và rất cân đối. Yên xe thể thao tách dời 2 vị trí người lái và người ngồi sau. Xe có chiều cao yên chỉ ở mức 785 mm nên rất phù hợp với vóc dáng người châu Á. Cặp đèn xi-nhan thiết kế thể thao, tách rời nằm trên phần pad biển số. Kawasaki Z250 mới được trang bị bánh sau có kích thước 140/70-17M/C (66S), bánh trước là 110/70-17M/C (54S). Một điểm khá ưa thích ở Z250 chính là việc xe sở hữu gắp sau khá lớn nên rất dễ dàng cho việc độ bánh xe lên kích thước lớn hơn giúp tăng độ hầm hố cho xe. Ngoài ra, hãng xe máy Kawasaki cũng trang bị phanh đĩa 290 mm trước và 220 mm sau cho Z250, cả hai đều đi kèm kẹp phanh 2 piston. Đáng tiếc nhất là trên mẫu xe Kawasaki Z250 2017 mới tại Ấn Độ vẫn chưa được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS an toàn. Trên phiên bản mới này, mỏ cày bên dưới động cơ của chiếc Kawasaki Z250 2017 được sơn màu đen thay vì xanh cốm như trước. Trái lại, chắn bùn trước được sơn màu xanh cốm thay cho đen. Riêng bộ vành hợp kim được sơn màu vàng nổi bật hơn, ống xả đơn thêm ốp kim loại. Động cơ của Kawasaki Z250 2017 vẫn là cỗ máy 2 xy-lanh song song, dung tích 249cc chung với Ninja 250R. Động cơ làm mát bằng dung dịch này tạo ra công suất tối đa 32 mã lực tại vòng tua máy 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 21 Nm tại vòng tua máy 10.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ đang bán tại một số thị trường Châu Á, động cơ của Kawasaki Z250 phiên bản 2017 sẽ bị giảm công suất để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải BSIV tại Ấn Độ. Động cơ vẫn kết hợp với hộp số 6 cấp như cũ, bình xăng dung tích 17 lít và chiều cao gầm 145 mm không đổi. Tại thị trường Ấn Độ, Kawasaki Z250 2017 có giá khởi điểm 309.000 Rupee (tương đương 109 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, các mẫu xe môtô của hãng Kawasaki đều được phân phối chính hãng, phiên bản Z250 đời 2016 hiện đang được bán ra khoảng hơn 100 triệu đồng.

