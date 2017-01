Cận cảnh Kawasaki Z650 mới giá 218 triệu đồng tại VN

Kawasaki Z650 2017 là mẫu naked-bike hạng trung dựa trên Ninja 650 dành cho những “tay lái sành điệu”. Đúng như tên gọi, dòng xe này là mẫu xe anh em trong gia đình Z của Kawasaki với những phẩm chất vốn có như dễ điều khiển, tư thế ngồi thoải mái và kiểu dáng hầm hố. Trước đây, Kawasaki đã từng có một dòng naked-bike cỡ trung rất nổi tiếng là ER-6n nhưng trước sự xuất hiện của Kawasaki Z650 2016 hoàn toàn mới, dòng ER-6n sẽ chính thức được "khai tử". Với sự xuất hiện của Z650, dòng naked Z-series của Kawasaki đã có đại diện ở mọi phân khúc, từ phân khối nhỏ với Z125 tới chiếc Z1000. Nằm ở tầm trong trong dòng Z-Series của Kawasaki, Z650 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, tổng hòa từ nhiều dòng Z khác nhau. Ở phía trước, chiếc xe sở hữu đèn pha đơn như Z125 nhưng ngắn hơn và được thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn hơn. Trong khi đó, các tấm ốp 2 bên thân xe lại được lấy cảm hứng từ Z800 và Z1000 cao hơn. Kế thừa sự dễ lái của ER-6n, Z650 cũng được trang bị ghi-đông cao. Nằm phía trên ghi-đông xe là bảng đồng hồ với màn hình hiển thị LCD đơn sắc nhỏ cùng các đèn báo nằm bên dưới đồng hồ báo tua máy dạng nửa tròn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, rất nhiều người cho rằng Z650 mới quá nhỏ so với một chiếc naked-bike hạng trung hiện nay bởi dàn áo được thiết kế lại hoàn toàn mới. Đường nét trên xe cũng cứng cáp và góc cạnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm ER-6N. Trên Z650, hãng xe Kawasaki đã thiết kế cho chiếc xe một bộ khung thép ống dạng trellis hoàn toàn mới và khác biệt so với ER-6n, với trọng lượng chỉ năng 15 kg. Bộ khung này đã được sơn màu "xanh Kawa" tương tự như siêu môtô Kawasaki H2R. Xe sở hữu yên đôi dạng mềm, khá thoải mái. Các số đo cơ bản của xe bao gồm chiều dài tổng thể 2.055 mm, bề ngang 745 mm, cao 1.079 mm và chiều dài cơ sở 1.410 mm. Bên cạnh đó là chiều cao gầm 130 mm, chiều cao yên 790 mm và bình xăng có dung tích 15,1 lít. Trên mẫu xe này vẫn mang kiểu dáng Sugomi đã làm nên tên tuổi dòng Z của Kawasaki. Cụ thể, cụm đèn hậu với các bóng LED xếp thành hình chữ Z tương tự trên "người anh em" Versys 650 từng ra mắt vào năm 2016. Trên mẫu xe mới này, Kawasaki trang bị cho xe bộ vành đúc 5 chấu đi kèm lốp Dunlop D214 Sportmax. Phía trước, xe sử dụng phuộc ống lồng thay vì phuộc USD như các dòng Z cao cấp hơn, kèm theo hệ thống phanh đĩa kép trước, đơn sau với heo Nissin và có module ABS Bosch 9.1. Gắp sau mới rộng tương tự chiều rộng trục sau, tạo nên một đường thẳng từ bạc đạn đến trục sau, gia tăng sức mạnh của hệ thống treo sau. Hệ thống giảm sóc liên kết mới cải thiện sự thoải mái cho người điều khiển và hành khách. Hệ thống treo này cũng giúp gầm cao hơn, dễ hoạt động trên địa hình xấu. Kawasaki nói Z650 là chiếc môtô tốc độ nhưng có thể cưỡi đi làm hoặc đi chơi hàng ngày. Chiếc xe phù hợp với những người yêu thích tốc độ nhưng vẫn muốn xe nhỏ gọn, dễ điều khiển. Hệ thống ống xả của xe đặt thập, đút gầm đặt ngay dưới cỗ máy. Dù sở hữu bộ khung, sườn mới nhưng động cơ của Z650 phiên bản 2017 vẫn là loại 2 xi-lanh DOHC làm mát bằng chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử với dung tích 648 cc và công suất tối đa vẫn là 68 mã lực như trên ER-6n. Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe đó là bổ sung thêm bộ lọc khí thải mới để đạt tiêu chuẩn Euro 4. Động cơ của xe với hộp số 6 cấp cũng được trang bị bộ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Z650 cũng có cặp mâm 5 cánh hoàn toàn mới so với ER-6n, với thiết kế thể thao hơn. Hệ thống treo của Kawasaki Z650 bao gồm phuộc ống lồng 41 mm trước và giảm xóc ngang tùy chỉnh theo tải phía sau. Tại thị trường Việt Nam Kawasaki Z650 phiên bản 2017 được niêm yết chính hãng với mức giá 218 triệu đồng. Cách đây không lâu, mẫu xe này cũng đã từng ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá giá bán chỉ 283.000 bath (hơn 180 triệu đồng), rẻ hơn 38 triệu đồng.

Kawasaki Z650 2017 là mẫu naked-bike hạng trung dựa trên Ninja 650 dành cho những “tay lái sành điệu”. Đúng như tên gọi, dòng xe này là mẫu xe anh em trong gia đình Z của Kawasaki với những phẩm chất vốn có như dễ điều khiển, tư thế ngồi thoải mái và kiểu dáng hầm hố. Trước đây, Kawasaki đã từng có một dòng naked-bike cỡ trung rất nổi tiếng là ER-6n nhưng trước sự xuất hiện của Kawasaki Z650 2016 hoàn toàn mới, dòng ER-6n sẽ chính thức được "khai tử". Với sự xuất hiện của Z650, dòng naked Z-series của Kawasaki đã có đại diện ở mọi phân khúc, từ phân khối nhỏ với Z125 tới chiếc Z1000. Nằm ở tầm trong trong dòng Z-Series của Kawasaki, Z650 sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, tổng hòa từ nhiều dòng Z khác nhau. Ở phía trước, chiếc xe sở hữu đèn pha đơn như Z125 nhưng ngắn hơn và được thiết kế góc cạnh, khỏe khoắn hơn. Trong khi đó, các tấm ốp 2 bên thân xe lại được lấy cảm hứng từ Z800 và Z1000 cao hơn. Kế thừa sự dễ lái của ER-6n, Z650 cũng được trang bị ghi-đông cao. Nằm phía trên ghi-đông xe là bảng đồng hồ với màn hình hiển thị LCD đơn sắc nhỏ cùng các đèn báo nằm bên dưới đồng hồ báo tua máy dạng nửa tròn. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, rất nhiều người cho rằng Z650 mới quá nhỏ so với một chiếc naked-bike hạng trung hiện nay bởi dàn áo được thiết kế lại hoàn toàn mới. Đường nét trên xe cũng cứng cáp và góc cạnh hơn so với thế hệ tiền nhiệm ER-6N. Trên Z650, hãng xe Kawasaki đã thiết kế cho chiếc xe một bộ khung thép ống dạng trellis hoàn toàn mới và khác biệt so với ER-6n, với trọng lượng chỉ năng 15 kg. Bộ khung này đã được sơn màu "xanh Kawa" tương tự như siêu môtô Kawasaki H2R. Xe sở hữu yên đôi dạng mềm, khá thoải mái. Các số đo cơ bản của xe bao gồm chiều dài tổng thể 2.055 mm, bề ngang 745 mm, cao 1.079 mm và chiều dài cơ sở 1.410 mm. Bên cạnh đó là chiều cao gầm 130 mm, chiều cao yên 790 mm và bình xăng có dung tích 15,1 lít. Trên mẫu xe này vẫn mang kiểu dáng Sugomi đã làm nên tên tuổi dòng Z của Kawasaki. Cụ thể, cụm đèn hậu với các bóng LED xếp thành hình chữ Z tương tự trên "người anh em" Versys 650 từng ra mắt vào năm 2016. Trên mẫu xe mới này, Kawasaki trang bị cho xe bộ vành đúc 5 chấu đi kèm lốp Dunlop D214 Sportmax. Phía trước, xe sử dụng phuộc ống lồng thay vì phuộc USD như các dòng Z cao cấp hơn, kèm theo hệ thống phanh đĩa kép trước, đơn sau với heo Nissin và có module ABS Bosch 9.1. Gắp sau mới rộng tương tự chiều rộng trục sau, tạo nên một đường thẳng từ bạc đạn đến trục sau, gia tăng sức mạnh của hệ thống treo sau. Hệ thống giảm sóc liên kết mới cải thiện sự thoải mái cho người điều khiển và hành khách. Hệ thống treo này cũng giúp gầm cao hơn, dễ hoạt động trên địa hình xấu. Kawasaki nói Z650 là chiếc môtô tốc độ nhưng có thể cưỡi đi làm hoặc đi chơi hàng ngày. Chiếc xe phù hợp với những người yêu thích tốc độ nhưng vẫn muốn xe nhỏ gọn, dễ điều khiển. Hệ thống ống xả của xe đặt thập, đút gầm đặt ngay dưới cỗ máy. Dù sở hữu bộ khung, sườn mới nhưng động cơ của Z650 phiên bản 2017 vẫn là loại 2 xi-lanh DOHC làm mát bằng chất lỏng, phun nhiên liệu điện tử với dung tích 648 cc và công suất tối đa vẫn là 68 mã lực như trên ER-6n. Điểm khác biệt lớn nhất của chiếc xe đó là bổ sung thêm bộ lọc khí thải mới để đạt tiêu chuẩn Euro 4. Động cơ của xe với hộp số 6 cấp cũng được trang bị bộ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số gấp (slipper clutch). Z650 cũng có cặp mâm 5 cánh hoàn toàn mới so với ER-6n, với thiết kế thể thao hơn. Hệ thống treo của Kawasaki Z650 bao gồm phuộc ống lồng 41 mm trước và giảm xóc ngang tùy chỉnh theo tải phía sau. Tại thị trường Việt Nam Kawasaki Z650 phiên bản 2017 được niêm yết chính hãng với mức giá 218 triệu đồng. Cách đây không lâu, mẫu xe này cũng đã từng ra mắt tại thị trường Thái Lan với giá giá bán chỉ 283.000 bath (hơn 180 triệu đồng), rẻ hơn 38 triệu đồng.