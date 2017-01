Cận cảnh Ford Mustang GTT “hàng nhái” giá 2,7 tỷ

Tại triển lãm SEMA 2016 diễn ra vào tháng 11/2016 vừa qua, hãng Zero to 60 Design đã trình làng mẫu xế độ Ford Mustang GTT. Mẫu xe này được lấy cảm hứng bắt nguồn từ siêu xe Ford Mustang GT 2017. Chính vì lấy siêu xe GT thế hệ mới làm cảm hứng độ thế nên hãng Zero to 60 Design đã dính vào vụ lùm xùm với hãng Ford, khi nhà sản xuất xe nước Mỹ giận dữ và thậm chí đòi kiện Zero to 60 Design ra tòa vì cho rằng bị “đạo” ý tưởng thiết kế của mình. Ấn tượng đầu tiên của chiếc Ford Mustang GTT phiên bản độ này là nó được trang bị nắp capô kéo dài và lưới tản nhiệt cỡ lớn vô cùng hút mắt. Chắn bùn sau được mở rộng càng làm đậm chất “cơ bắp” cho Ford Mustang GTT. Bản tiêu chuẩn của Ford Mustang GTT trang bị hệ thống xả Magnaflow “thửa riêng” và hệ thống treo bằng lò xo cuộn Eibach. Tiếp đến là bộ vành 22 inch, đi kèm lốp Pirelli P-Zero. Bên cạnh việc trang bị ngoại thất khá bắt mắt, hãng độ Zero to 60 Design còn dành cho Ford Mustang GTT-SL bộ phụ kiện bằng sợi carbon và những chi tiết độc đáo ở ghế hoặc cụm điều khiển trung tâm. Mặc dù đang chịu sức ép từ phía Ford, hãng độ Zero to 60 Design vẫn quyết định tung Mustang GTT ra thị trường Mỹ với mức giá khởi điểm từ 124.950 USD (tương đương 2,75 tỷ đồng), khá rẻ so với siêu xe Ford GT 2017 "xịn" trị giá khoảng 400.000 USD (tương đương 9,1 tỷ đồng). Nếu khách hàng muốn tìm đến lựa chọn cao cấp hơn, nhà độ cung cấp bản Ford Mustang GTT-S có giá khởi điểm 142.500 USD (tương đương 3,24 tỷ đồng). Với phiên bản này, chiếc xe được bổ sung hệ thống siêu nạp ProCharger Stage II giúp động cơ Coyte V8, dung tích 5.0 lít tạo ra công suất tối đa 800 mã lực. Cuối cùng là bản GTT-SL của Ford Mustang độ có giá 149.000 USD. Bản trang bị này cũng có sức mạnh ơ tương tự Ford Mustang GTT-S kể trên. Điểm khác biệt của Ford Mustang GTT-SL nằm ở hệ thống phanh Brembo với kẹp phanh 6 piston và rô-to phanh khoan lỗ trên bánh trước. Thời gian cần để hoàn thiện một chiếc Ford Mustang GTT ước chừng khoảng 6 tuần. Dự kiến, những chiếc siêu xe cơ bắp này của hãng độ Zero to 60 Designsẽ bắt đầu được bàn giao vào tháng 1/2017.

