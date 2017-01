BMW 750Li độ “trắng tinh khôi” cực độc giá 1,24 tỷ

Được sản xuất từ 2008 - 2015, xe sang BMW 750Li của dòng BMW 7 Series vốn ít khi được độ lại. Tuy nhiên, một người chơi xe tại Mỹ đã khiến giới yêu xe "sốc" khi độ một chiếc 750Li "trắng tinh khôi". Dường như bị "ám ảnh" bởi màu trắng, chiếc xe đã được chủ nhân độ lại gần như toàn bộ ngoại thất trong tông màu này, ngoại trừ một số đường nẹp ở hai bên vè trước hay viền lưới tản nhiệt. Ngay cả logo BMW và chóa đèn pha trên xe cũng có màu trắng, trong khi bộ mâm đúc "hàng thửa" của xe có lòng đặc, cũng sơn trắng và kẻ các đường màu đen thành hình logo BMW. Không chỉ nổi bật bởi toàn bộ thân xe "trắng tinh khôi", chiếc 750Li này còn thu hút sự chú ý của dân chơi xe bởi bộ widebody "hàng thửa" với các vòm bánh nới rộng chưa từng xuất hiện trên chiếc BMW 7 Series độ nào trước đây. Ngoài ra, hệ thống xả với 6 ống ở phía sau cản sau cũng là một điểm độc đáo của chiếc xe. Mặc dù có ngoại thất hoàn toàn có màu trắng nhưng ở bên trong nội thất, chiếc 750Li đã hoàn toàn ngược lại khi có cabin bọc trong da màu đen. Trong khi đó, các chi tiết trang trí nội thất của xe được ốp gỗ nâu đỏ. Do có hàng ghế sau bình thường, không kèm theo hệ thống thông tin giải trí độc lập gắn trên lưng ghế trước nên có thể phỏng đoán mẫu xe độ này đã dựa trên một chiếc 750Li phiên bản cơ bản, không có những "option" cao cấp. Ngoài ngoại thất đặc biệt, chiếc xe vẫn giữ nguyên hệ động lực nguyên bản của 750Li với động cơ V8 4.4l tăng áp kép có công suất tối đa 473 mã lực, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 6 cấp. Đã từng xuất hiện tại nhiều show trình diễn và trưng bày xe độ tại Mỹ, chiếc BMW 760Li "trắng tinh khôi" đời 2012 này được chủ nhân rao bán với giá 54.500 USD (tương đương 1,24 tỷ đồng). Đây là một mức giá cao so với một chiếc 750Li đời 2012 do các dòng xe sang thường mất giá rất nhanh.

