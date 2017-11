Bán tải Toyota Hilux 2018 "chốt giá" từ 456 triệu đồng

Hãng xe ôtô Toyota vừa nhanh chóng tung ra bản nâng cấp của mẫu xe Hilux nhằm cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ Isuzu D-Max tại thị trường Thái Lan. Theo đó thiết kế của mẫu Tacoma nổi tiếng ở thị trường Mỹ đã được ứng dụng cho chiếc xe bán tải Toyota Hilux 2018 mới này. Cụ thể, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này được gọi bằng cái tên riêng là Toyota Hilux Revo 2018. Toyota Hilux 2018 tại Thái Lan có thiết kế khác biệt đáng kể, nhất là ở phần đầu xe khá giống với người anh em Tacoma từng được giới thiệu và bán ra tại thị trường Mỹ. Về ngoại thất, ở phần đầu xe - lưới tản nhiệt hình lục giác được làm mới với màu đen bóng cùng viền mạ crôm hoàn toàn mới, so với đời cũ thì lưới tản nhiệt này có kích thước lớn hơn và thiết kế thẳng đứng, mạnh mẽ hơn. Ngoài lưới tản nhiệt có thiết kế giống Tacoma, cản trước mới cũng được tinh chỉnh với thiết kế phức tạp hơn. Trên cản va trước có cụm đèn sương mù cỡ nhỏ, nằm cạnh chi tiết trang trí hình chữ C mạ crôm. Tổng thể trông có vẻ ‘rối’ hơn đời cũ. Riêng phần sườn và đuôi xe của Toyota Hilux 2018 không thay đổi đáng kể so với trước. Ngoài bản tiêu chuẩn, Toyota còn vén màn một thành viên mới của dòng Hilux 2018 mang tên Rocco. So với phiên bản tiêu chuẩn, Toyota Hilux Rocco 2018 có một số điểm khác biệt như lưới tản nhiệt màu xám phối đen bóng, cản sau bằng kim loại màu xám, đèn sương mù LED và bộ vành hợp kim 18 inch nằm trong lốp chạy trên mọi địa hình. Mẫu xe bán tải Toyota Hilux Rocco 2018 còn có thêm thanh cân bằng và lòng thùng sau màu đen, nẹp nhựa trên hốc bánh cũng như cản sau cùng đề-can “Rocco” bên sườn. Trong khi đó, nội thất của Toyota Hilux Rocco 2018 được bổ sung bảng đồng hồ Optitron màu trắng. Bên trong Toyota Hilux 2018 có khá nhiều trang bị nổi bật như vô lăng đa chức năng, bảng đồng hồ Optitron, hệ thống kiểm soát hành trình, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động máy, chế độ lái Eco/Power, ngăn đựng găng tay làm mát và cửa gió điều hòa hàng ghế sau. Hệ dẫn động của Hilux 2018 tại Thái Lan không có gì thay đổi. Xe có 3 tùy chọn động cơ khác nhau, bao gồm cả xăng lẫn diesel. Đầu tiên là động cơ xăng Dual VVT-i 4 xy-lanh, dung tích 2,7 lít với công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Thứ hai là động cơ diesel 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2,4 lít, tạo ra công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 343/400 Nm. Các con số tương ứng của động cơ diesel 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2,8 lít là 170 mã lực và 343/420/450 Nm. Về an toàn, mẫu xe bán tải Toyota Hilux 2018 ở Thái Lan đi kèm 7 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình, hệ thống kiểm soát lực kéo chủ động, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ đèo. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe Toyota Hilux 2018 nâng cấp mới được bán với giá khởi điểm 679.000 Baht (465,6 triệu đồng). Đắt nhất là Toyota Hilux Rocco với nội thất 4 chỗ, có giá 1,129 triệu Baht (774,2 triệu đồng).

