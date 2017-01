Nặn mụn không đúng cách...coi chừng bỏ mạng

Những loại mụn thường gặp như trứng cá, mụn bọc, đầu đen,… khiến bạn vô cùng khó chịu. Nó sưng tấy, gây ngứa ngáy, mất thẩm mỹ vô cùng cho chủ nhân sở hữu chúng.



Tuy nhiên, nặn mụn một cách an toàn không phải ai cũng làm đúng. Đặc biệt, ít ai biết rằng, những chiếc mụn có thể là cửa ngõ đưa các loại vi khuẩn xâm lấn vào đường huyết từ đó gây nhiễm trùng huyết dẫn đến nguy cơ tử vong một cách không ngờ.

Thói quen sai lầm trong nặn mụn có thể khiến nhiều người bỏ mạng. Ảnh minh họa

Bác sĩ Nguyễn Văn Thường, bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: “Nguyên nhân gây mụn mủ 90% là do vi khuẩn tụ cầu, tụ cầu là môt trực khuẩn gram (+) có động lực rất mạnh. Nếu mụn mủ (viêm da do tụ cầu) này khi vỡ tràn vào gây nhiễm trùng huyết là bệnh lý rất nặng hoàn toàn có thể gây tử vong, thậm chí tử vong rất dễ dàng. Vi khuẩn xâm lấn gây nhiễm đường huyết, dẫn đến bệnh nhân sốc do nội độc tố của vi khuẩn.