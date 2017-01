Đình chỉ phòng khám Phúc An khiến bệnh nhi tử vong

Phòng phám Phúc An khiến bệnh nhi tử vong sau tiêm là phòng khám đa khoa Phúc An thuộc Công ty TNHH Dịch vụ Y tế Phúc An, được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động (GPHĐ) ngày 2/6/2016, tại địa chỉ số 201, tỉnh lộ 15, tổ 7, ấp 1, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

Sau khi xảy ra vụ việc một bệnh nhi tử vong tại đây, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM và đoàn kiểm tra đã yêu cầu Phòng khám đa khoa Phúc An tạm ngưng hoạt động từ ngày 06/01/2017 đến 13/01/2017 để tái kiểm tra, đánh giá các điều kiện hoạt động của phòng khám sau khi đã được thẩm định và cấp phép hoạt động.

Phòng khám có bệnh nhi tử vong. Ảnh: Công lý.

Bên cạnh việc tạm dừng hoạt động phò ng khám này, lãnh đạo Sở Y tế TP HCM cũng chỉ đạo phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế tiến hành họp Hội đồng chuyên môn để kết luận về nguyên nhân bệnh nhi tử vong . Từ đó kết luận có hay không sai sót của phòng khám đa khoa Phúc An để Thanh tra Sở Y tế xử lý đúng theo luật định.

Được biết vào ngày 3/1 bé Võ Thị H.N có biểu hiện bị dị ứng, nổi mẩn ngứa, xuất hiện nhiều nốt đỏ hai bên đùi và sốt nhẹ sau khi ăn thịt bò. Sau đó gia đình đã đưa bé tới phòng khám Phúc An đóng trên địa bàn huyện Củ Chi để điều trị. Tại đây, bé Như được tiêm một loại thuốc chưa rõ tên, tuy nhiên sau 10 phút, cháu bé rơi vào hôn mê sâu.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng không qua khỏi.