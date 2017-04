Mai Ngô, Châu Bùi đoạt giải Ảnh hưởng châu Á 2017

Influence Asia 2017 là giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể trẻ có sức ảnh hưởng lan tỏa nhất mạng xã hội châu Á trong năm. Giải được chia nhiều hạng mục như Fashion (thời trang), Beauty (làm đẹp), Food (ẩm thực), Lifestyle (lối sống), Breakout (đột phá)… Phía nghệ sĩ biểu diễn có Noo Phước Thịnh là ca sĩ Việt Nam duy nhất. Anh có 3 tiết mục được đầu tư khá kỹ lưỡng gồm Because I Love You, Mình thích thì mình yêu thôi và liên khúc Bèo Dạt Mây Trôi - Inh Lả Ơi - Lý Cây Đa - Lý Ngựa Ô - Lý Kèo Chài cùng 6 học trò. Nam ca sĩ cùng đoàn vũ công diện trang phục truyền thống của Việt Nam. Ca sĩ Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Kpop SNSD - là nghệ sĩ biểu diễn ở chương trình. Cô thể hiện hai ca khúc Fly và Wonderland. Ở hạng mục Thời trang, chiến thắng thuộc về hot girl Châu Bùi. Các đề cử đến từ Việt Nam trong hạng mục này là Decao, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn và Kelbin Lei. Mai Ngô được xướng tên ở giải Influencer Of The Year. Trên trang cá nhân, người mẫu Mai Ngô chia sẻ lễ trao giải này mang ý nghĩa đánh dấu năm 2017 cho cô. Chân dài cũng ăn mừng ngay tại lễ bằng điệu nhảy gợi cảm. Phía Việt Nam có ca sĩ Rocker Nguyễn chiến thắng hạng mục Breakout nhưng anh không có mặt để nhận giải. Hot girl mạng xã hội Lily Maymac chụp ảnh cùng ca sĩ nước chủ nhà Didi Astillah tại lễ trao giải Influence Asia 2017.

Influence Asia 2017 là giải thưởng tôn vinh những cá nhân và tập thể trẻ có sức ảnh hưởng lan tỏa nhất mạng xã hội châu Á trong năm. Giải được chia nhiều hạng mục như Fashion (thời trang), Beauty (làm đẹp), Food (ẩm thực), Lifestyle (lối sống), Breakout (đột phá)… Phía nghệ sĩ biểu diễn có Noo Phước Thịnh là ca sĩ Việt Nam duy nhất. Anh có 3 tiết mục được đầu tư khá kỹ lưỡng gồm Because I Love You, Mình thích thì mình yêu thôi và liên khúc Bèo Dạt Mây Trôi - Inh Lả Ơi - Lý Cây Đa - Lý Ngựa Ô - Lý Kèo Chài cùng 6 học trò. Nam ca sĩ cùng đoàn vũ công diện trang phục truyền thống của Việt Nam. Ca sĩ Jessica Jung - cựu thành viên nhóm nhạc Kpop SNSD - là nghệ sĩ biểu diễn ở chương trình. Cô thể hiện hai ca khúc Fly và Wonderland. Ở hạng mục Thời trang, chiến thắng thuộc về hot girl Châu Bùi. Các đề cử đến từ Việt Nam trong hạng mục này là Decao, Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn và Kelbin Lei. Mai Ngô được xướng tên ở giải Influencer Of The Year. Trên trang cá nhân, người mẫu Mai Ngô chia sẻ lễ trao giải này mang ý nghĩa đánh dấu năm 2017 cho cô. Chân dài cũng ăn mừng ngay tại lễ bằng điệu nhảy gợi cảm. Phía Việt Nam có ca sĩ Rocker Nguyễn chiến thắng hạng mục Breakout nhưng anh không có mặt để nhận giải. Hot girl mạng xã hội Lily Maymac chụp ảnh cùng ca sĩ nước chủ nhà Didi Astillah tại lễ trao giải Influence Asia 2017 .