Nếu sợ, Người phán xử sẽ giống Cảnh sát hình sự

Trước khi Người phán xử phát sóng tập cuối, Tuổi Trẻ Online đã gặp ông Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình để tìm hiểu công thức tạo 'hit' của VFC, về bộ phim đã khiến khán giả mất công theo dõi mấy tháng nay.

Hoàng Dũng và Việt Anh trong vai ông trùm Phan Quân và con trai Phan Hải.

Chúng tôi xác định phim hấp dẫn phải từ đội ngũ làm phim chuyên nghiệp, nghiêm túc. Người phán xử và Sống chung với mẹ chồng đều thu tiếng đồng bộ, từ đạo diễn đến diễn diễn viên đều được lựa chọn rất kĩ. Chúng tôi sẵn sàng chọn diễn viên gạo cội, có năng lực thay vì chọn những yếu tố bóng bẩy như hot girl, người mẫu… Khán giả có thể nhìn thấy NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương dù đã quá lứa tuổi ăn khách đã trở lại thuyết phục khán giả như thế nào. Họ đã tạo khoảng cách rất lớn với diễn viên nghiệp dư. Ông Đỗ Thanh Hải

* Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng đã đem lại một “mùa vàng” cho Đài Truyền hình Việt Nam. Đã bao lâu rồi VTV mới có những bộ phim được sự quan tâm lớn của khán giả như hai phim này nhỉ?

- Một số năm trở lại đây, mỗi năm VFC lại có một phim thu hút khán giả. Năm nay có 2 phim lên sóng cùng lúc tạo hiệu ứng tích cực.

Điều đó nằm trong dự định của VFC, vì khi thấy dư luận cho rằng phim truyền hình thoái trào, khán giả bỏ sang xem game show, chúng tôi đã nỗ lực để lấy lại vị thế của phim truyền hình.

Nó là điểm rơi chúng tôi tính toán trước được, tuy nhiên chúng tôi cũng không ngờ hiệu ứng lại tốt đến như vậy.

* Hôm nay (31/8), Người phán xử sẽ phát sóng tập cuối, báo chí sẽ tự hỏi lấy gì để tiếp tục thu hút view, còn nhà đài có đặt vấn đề lấy phim gì để thu quảng cáo tiếp theo không, thưa ông?

- Khi chúng tôi làm phim điều đầu tiên là nghĩ làm thế nào để thu hút khán giả, chứ không chỉ nghĩ đến thu quảng cáo. Lần này cả hai phim nói trên đều hấp dẫn về nội dung, được công chúng, và các doanh nghiệp quan tâm.

Cũng có thể do may mắn, do thị trường gameshow bão hòa nên các nhà quảng cáo tìm sang thị trường phim truyền hình. Dự định của chúng tôi sau 2 phim này sẽ mở ra giai đoạn chuyên nghiệp, và đầu tư kĩ lưỡng hơn nữa.

Hôm ra mắt Người phán xử toàn bộ dàn diễn viên nam mặc vest đen, đeo kính đen.

* Ông có thể nói rõ hơn về sự chuyên nghiệp và đầu tư kỹ lưỡng kể trên?

- Cam kết của chúng tôi: đầu tư phát triển phim truyền hình nghiêm túc, bài bản, theo hướng bền vững chứ không phải chạy theo trào lưu.

Lộ trình này đã được thực hiện cách đây 4-5 năm. Chúng tôi đã chọn những đề tài khó, mới mẻ; hợp tác với nước ngoài; cùng hợp tác sản xuất trong nước để đa dạng hóa đội ngũ; thay đổi phong cách làm phim; đầu tư kịch bản mới, đào xới đề tài cũ, chuyển thể từ tác phẩm văn học…

* Cách đây vài năm VFC có một phim chuyển thể từ kịch bản văn học rất tốt là Trò đời, thời điểm đó VFC cũng tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển dự án dạng này. Nhưng không thấy có thêm phim nào tương tự. Vì sao vậy?

- Phim có bối cảnh thời xưa cũ đòi hỏi đầu tư về bối cảnh, phục trang, kể cả lựa chọn cốt văn học, đầu tư kịch bản cũng dày công hơn...

Không phải chúng tôi từ bỏ. Sắp tới chúng tôi sẽ giới thiệu Bến không chồng, phim sản xuất 2-3 năm trước rồi. Vì phải phục dựng toàn bộ bối cảnh thời trước, nên đầu tư làm đồ họa mất nhiều thời gian.

* Hiện điện ảnh và truyền hình đang thi nhau remake (làm lại) phim Hàn Quốc và phần lớn là sao y bản chính với lý do phía Hàn khi bán yêu cầu bên mua phải bám sát nguyên tác.VFC có bị phía Hàn ràng buộc khi đang chuẩn bị remake phim Hàn không?

- VFC không phân biệt phim chuyển thể, kịch bản Việt hóa, kịch bản mua lại từ nước ngoài, quan trọng là tác phẩm làm ra chất lượng thế nào thôi.

Khi mua kịch bản nước ngoài chúng đều phải phân tích xem kịch bản đó có đất để mình Việt hóa hay không, có phù hợp với khán giả Việt hay không.

Xem bản gốc Israel Người phán xử không hay lắm đâu, bản Việt của mình thậm chí còn hay hơn.

Nói thế để biết, vì sao bản gốc không hay mà mình vẫn đầu tư, vì mình thấy cơ hội để phát triển kịch bản đó tốt hơn.

Chúng tôi không mua kịch bản để minh họa, hay gia công lại.

Nếu bên bán kịch bản mà bắt chúng tôi làm giống kịch bản của họ, chúng tôi sẽ không mua.