Nghệ sĩ Việt nói gì vụ Đông Hùng tố mẹ nợ nần tiền tỷ

Tại cuộc thi Vietnam Idol 2014, Đông Hùng được đánh giá là nhân tố nổi bật, có giọng hát tốt, tình cảm và ngoại hình sáng. Bởi vậy, việc nam ca sĩ im ắng sau khi lọt top 3 khiến nhiều người tiếc nuối.



Mới đây, khi anh chia sẻ lý do "bỏ bê" âm nhạc vì tập trung trả nợ, rất nhiều đồng nghiệp đã gửi lời động viên và hy vọng anh sớm giải quyết ổn thỏa vụ việc để tập trung cho sự nghiệp. Vụ việc Đông Hùng trả nợ tiền tỷ thay mẹ hiện gây chú ý.

Lạc quan và đam mê với nghề

Hỏi những người từng tiếp xúc với Đông Hùng, ai cũng có chung một nhận xét về nam ca sĩ, đó là chăm chỉ, hiền lành, ngoan ngoãn. Trong đó, nữ ca sĩ Pha Lê, người chị thân thiết với giọng ca sinh năm 1993 chia sẻ rằng điều khiến cô ấn tượng nhất ở cậu em chính là sự lễ phép và yêu nghề.

"Chăm chỉ, lễ phép và yêu nghề là điều có thể thấy ở cậu ấy. Đặc biệt, Hùng là có tự trọng cao, chưa bao giờ vì khó khăn mà kêu gọi sự giúp đỡ của người khác", Pha Lê nói.

Thời điểm thi Vietnam Idol 2014 cũng là lúc Đông Hùng gặp nhiều khó khăn nhất. Đó là quãng thời gian anh không thể quên. Thậm chí, mỗi lần đi qua con đường Sương Nguyệt Ánh, anh đều cảm thấy lạnh gáy khi nhớ lại khoảnh khắc bị chủ nợ đuổi đánh.

Thế nhưng, khi đó, Đông Hùng không bao giờ tỏ ra chán nản và mệt mỏi. Đó là điều mà các thí sinh thi cùng năm cũng như giám khảo Anh Quân cảm nhận.

"Thực sự, tôi không hề cảm nhận được sự mệt mỏi, chán nản ở Đông Hùng. Đến mãi sau này, khi chương trình gần xong, tôi mới biết gia đình cậu ấy gặp biến cố lớn đến vậy. Khi mới tiếp xúc, cậu ấy vẫn rất lạc quan và không có biểu hiện gì của người gặp chuyện lớn", Anh Quân tâm sự.

"Đông Hùng tuy còn trẻ và gần như là người nhỏ tuổi nhất tại cuộc thi năm đó, thế nhưng, câu ấy rất chăm chỉ và trưởng thành. Đặc biệt, điều tôi cảm nhận rõ nhất chính là tình yêu dành cho âm nhạc và lối sống lành mạnh", nhạc sĩ nói thêm.

Trong khi đó, ca sĩ Nhật Thủy chia sẻ: "Hùng là người rất dễ thương và sống lạc quan. Điều quan trọng là trong trái tim em ấy, bao giờ cũng có niềm đam mê cháy bỏng dành cho ca hát. Nó không bao giờ có thể bị dập tắt dù cuộc sống của em ấy khó khăn đến thế nào. Đó là điều tôi cảm nhận rõ nhất".

Dương Hoàng Yến qua những lần đi diễn chung cũng có ấn tượng tốt về đàn em. Cô cảm nhận Đông Hùng là người chăm chỉ, hiền lành. Mới đây, khi sự việc xảy ra, cả 2 có tâm sự với nhau. Dương Hoàng Yến khẳng định Đông Hùng vẫn rất lạc quan và mạnh mẽ. Cô hy vọng bằng tinh thần đó, đồng nghiệp thân thiết sẽ sớm vượt qua khó khăn.

"Nếu không gặp chuyện, Đông Hùng sẽ còn tiến xa"

Trước những thắc mắc về việc lọt top 3 Vietnam Idol nhưng sau đó quá im ắng, Đông Hùng thú thực anh không có cơ hội phát hành nhiều sản phẩm bởi điều kiện kinh tế không cho phép. Mỗi lần đi diễn về, anh đều dùng cát-xê để trả nợ. Thậm chí, anh hài hước đùa rằng sổ ghi số tiền trả nợ sau 4 năm đã dài như một cái sớ.

Chứng kiến một nam ca sĩ trẻ có tố chất, ngoại hình sáng nhưng không thể theo đuổi đam mê âm nhạc, nhiều đồng nghiệp của Đông Hùng tỏ ra tiếc nuối. Thậm chí, nhạc sĩ Anh Quân còn khẳng định "Nếu không gặp chuyện này thì có lẽ Đông Hùng đã tiến xa hơn".

"Đông Hùng là một giọng ca nổi bật của Vietnam Idol. Tôi nghĩ với chất giọng khoẻ khoắn cũng như sự tinh tế trong cách xử lý kỹ thuật, cậu ấy luôn là đại diện tài năng của thế hệ đó. Tôi rất tiếc là sau cuộc thi, cậu ấy không tập trung được nhiều cho sự nghiệp của mình và cũng chưa có sự lựa chọn phù hợp. Chắc là do hoàn cảnh gia đình", nhạc sĩ Huy Tuấn, người đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc trong năm thi của Đông Hùng nhận xét.

Tương tự, nhạc sĩ Quốc Trung khen ngợi Đông Hùng có chất giọng nam tính. Trong thời gian học trò gặp nhiều khó khăn, anh cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Thậm chí, vì quá thân thiết nên giọng ca sinh năm 1993 gọi Quốc Trung bằng bố và xưng con.

"Tôi theo dõi và quý mến Đông Hùng từ khi cậu ấy thi Sao Mai. Cậu ấy có chất giọng nam tính. Vì thế, tôi luôn mong muốn giúp đỡ và đưa ra những lời khuyên cho sự phát triển của cậu ấy. Thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Hùng phải vào TP.HCM sinh sống, tôi chỉ có thể trao đổi qua điện thoại và tạo mọi điều kiện cho cậu ấy", nhạc sĩ Quốc Trung nói.

Trong khi đó, nói về khả năng của người bạn từng tham gia chung cuộc thi, Nhật Thủy hết lời khen ngợi: "Hùng có giọng hát nam tính, sáng, cao và đa màu sắc. Em ấy hát tình cảm, nhưng không theo kiểu hoa mỹ, thể hiện sự học thuật mà nó chất phác từ chính con người. Em ấy là một chàng trai rất mạnh mẽ, vô tư, lạc quan và trong giọng hát của Hùng truyền tải được điều đó. Đó cũng điểm khác biệt ở em ấy với những giọng ca nam khác".

"Đông Hùng đã đến bước đường cùng"

Trong bài phỏng vấn mới đây với Zing.vn, Đông Hùng cho biết anh cảm thấy rất buồn khi mẹ liên tục bị chỉ trích. Tuy nhiên, trong vụ việc, ngoài những lời chỉ trích bậc cha mẹ, không ít ý kiến chê trách cách hành xử của người làm con. Thậm chí, nhiều người nghi ngờ anh tạo chiêu trò để gây chú ý.

Ca sĩ Pha Lê không đồng tình với quan điểm này. Theo cô, đến mức chủ nợ đòi nợ và xô xát khiến Đông Hùng bị thương thì nam ca sĩ cần công khai bởi "mẹ đang dồn em ấy vào con đường cùng", giọng ca Em sẽ dừng lại bức xúc.

"Mỗi người một quan điểm. Tuy nhiên, khi con người đã đến bước đường cùng thì không còn cách xử lý nào khác cả. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ do làm ăn thua lỗ hay lý do nào khác. Tuy nhiên, khi đọc thông tin vào ngày hôm qua, tôi mới biết sự việc kinh khủng đến vậy. Nó không khác gì dồn cậu ấy vào bước đường cùng. Do đó, tôi cũng nghĩ rằng cậu ấy không thể có cách xử lý nào khác", nhạc sĩ Anh Quân nói về việc công khai chuyện gia đình lên trang cá nhân của Đông Hùng