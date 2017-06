Điều tra việc rải bàn chông thép bẫy xe tải

Trước đó báo chí phản ánh về việc rải chông đinh (bàn chông thép có chiều dài 20 cm, rộng 7 cm, cao 10 cm) trên tỉnh lộ 186 để gài bẫy các phương tiện tham gia giao thông mà đa phần là xe tải chở vật liệu xây dựng.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận định đây là hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông mới xuất hiện, mức độ nguy hiểm hơn rất nhiều so với rải đinh, vật sắc nhọn thông thường trước đây. Hành vi này có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe đọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp điều tra, làm rõ địa bàn, đối tượng, nguyên nhân thực hiện hành vi rải chông đinh . Từ đó xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Bẫy chông bằng đinh dính vào bánh ô tô. Ảnh: Internet