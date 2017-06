Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm vụ phóng viên bị hành hung

Liên quan đến vụ việc nhóm phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam đến UBND xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tìm hiểu, làm rõ thông tin việc hồ thủy lợi tại đây bị lấn chiếm. Nhưng sau khi nhóm phóng viên VTV làm việc với đại diện chính quyền xã Phù Lỗ, ra ghi nhận thực tế tại hiện trường ở khu vực đất số 172, khối 14 (xã Phù Lỗ) bất ngờ bị chiếc xe ô tô BKS: 24C - 011.25 lao hỏng máy quay phim rồi nhanh chóng phóng đi hôm 13/6, chiều 15/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn số 2915/UBND-TKBT gửi Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; Sở GTVT Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo điều tra, xử lý hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp và xử lý nghiêm các vi phạm đất quản lý đất đai tại xã Phù Lỗ.

Chủ tịch Hà Nội ký công văn yêu cầu các đơn vị điều tra, xử lý nghiêm vụ phóng viên VTV bị cản trở trong khi tác nghiệp.

Trong công văn gửi đi nêu rõ: “Đài truyền hình Việt Nam ngày 14/6 và báo chí thông tin về việc nhóm phóng viên Ban thời sự, Đài truyền hình Việt Nam, do nhà báo Trần Thị Tuyết Mai làm trưởng nhóm bị hành hung, cản trở tác nghiệp khi đang ghi hình tại địa bàn xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn) dẫn đến hư hỏng máy quay phim”.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi cản trở nhà báo tác nghiệp theo quy định của pháp luật; Yêu cầu Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản 2861 ngày 13/6 của UBND thành phố; báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố kết quả trước ngày 30/6.

Chiếc máy quay bị xe ô tô lao hỏng. Trần Văn Hạnh tại cơ quan công an. Ảnh ANTĐ.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhóm phóng viên VTV đã đến chính quyền sở tại và công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Sóc Sơn nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, làm rõ chiếc xe ô tô đâm hỏng máy quay phim của nhóm phóng viên VTV có giấy đăng ký mang tên Công ty cổ phần Ngân Hạnh (ở 301, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Hiện chiếc xe này do Trần Văn Hạnh (SN 1961, ở xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn) quản lý sử dụng. Đến sáng 15/6, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu – Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn đã ký lệnh bắt, tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Hạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ” theo điều Điều 257, Bộ Luật Hình sự.

Được biết, chiếc máy quay trị giá khoảng 1 tỷ đồng của nhóm phóng viên VTV bị xe ô tô của Hạnh chèn nát và hư hỏng hoàn toàn.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.