Hàng chục người tháo chạy khi cảnh sát ập vào sới bạc

Chiều 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, đã bàn giao 32 nghi phạm cho Công an quận 9 điều tra và xử lý theo thẩm quyền.



Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Minh Tùng (hay gọi là Tùng "sẻ", 44 tuổi, ở phường Tăng Nhơn Phú). Tùng và 31 nghi phạm khác bị công an điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Tùng cầm đầu đường dây cờ bạc bị công an triệt phá. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, cảnh sát đồng loạt ập vào quán cà phê trên đường Liên Phường, phát hiện nhiều người đang say sưa sát phạt nhau dưới hình thức tài xỉu. Thấy cảnh sát ập vào, nhiều nghi can tìm cách tháo chạy nhưng đều bị các trinh sát chặn cửa. Công an phát hiện hơn 100 triệu đồng trên chiếu bạc.