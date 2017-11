Vỏ điện thoại bằng kính, nên hay không?

Thiết kế điện thoại luôn thay đổi theo thời gian. Các xu hướng mới liên tục thế chỗ nhau. Từ màn hình rộng, bỏ nút Home đến vỏ nguyên khối. Chất liệu phần thân điện thoại cũng ngày càng cao cấp hơn.



Có 3 lý do chính cho việc các hãng điện thoại đồng loạt chuyển qua sử dụng kính. Một là do kính tạo vẻ ngoài sang trọng hơn. Hai là việc thiết kế các mạch vô tuyến qua kính dễ dàng hơn so với kim loại. Ba là do Samsung đã thành công với thiết kế này nên các hãng khác bắt chước theo.

Việc chuyển đổi này là tốt hay xấu tùy thuộc quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, theo báo cáo thị trường, các mẫu điện thoại sử dụng nhôm và kính như Galaxy S8, Note 8 và iPhone X có doanh số tăng cao, chứng tỏ thiết kế này rất được ưa chuộng.

Lợi ích của vỏ kim loại

Tất nhiên, vẫn có một số lý do cho thấy lợi ích của thiết kế vỏ kim loại hoàn toàn so với việc kết hợp kính.

Giá điện thoại tầm trung vỏ nhôm nguyên khối rẻ hơn. Có thể kể đến Xiaomi Mi A1 thiết kế gần giống OnePlus 5 (thậm chí có thể bị lẫn với iPhone) có mức giá chỉ bằng phân nửa.

Vỏ kim loại thoát nhiệt hơn, cho hiệu năng tốt hơn. Xét tổng thể, điện thoại vỏ kim loại có hiệu suất hoạt động cao hơn. Nguyên do là lớp kính có tính chất cách nhiệt. Chúng sẽ giữ nhiệt lại bên trong điện thoại, buộc bộ vi xử lý tự điều tiết.

Ngược lại, vỏ kim loại thoát nhiệt tốt, giúp điện thoại hoạt động với hiệu suất cao trong thời gian dài. OnePlus 3 đã vượt qua các đối thủ sử dụng kính của mình trong phần kiểm tra hiệu suất theo thời gian của XDA (tất cả chung vi xử lý).

Độ chống trầy của kính cường lực Gorila chưa đủ tốt. Độ chống trầy của kính Gorila được cải thiện qua từng thế hệ. Tuy nhiên, trong khi chúng bảo vệ khá tốt mặt trước điện thoại thì phần kính lưng lại không tốt cho lắm.

Phần lớn các thay đổi trong Gorila Glass 4 và 5 chỉ xoay quanh vấn đề giảm sốc thay vì chống trầy. Trong khi đó, vỏ kim loại có khả năng chống trầy tốt hơn rất nhiều, miễn chúng được sản xuất bằng nguyên liệu chất lượng.

Hiện những mẫu điện thoại sử dụng chất liệu này có kính sau khá tệ về khoản chống bám vân tay. Người dùng phải lau chùi thường xuyên nếu muốn thiết bị luôn sáng bóng. Ngược lại, vỏ kim loại có khả năng chống lưu dấu vân tay rất tốt.