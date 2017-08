Lý do Galaxy Note 8 có giá đắt đỏ

Với mức giá khởi điểm hơn 930 USD, Galaxy Note 8 đã xác lập kỷ mới về giá bán một chiếc smartphone của Samsung khi tung ra thị trường. Theo The Verge, nguyên nhân của việc này xuất phát từ nhiều lý do.



Đầu tiên có thể thấy Samsung không vô cớ tăng giá smartphone của họ từ 700 USD với Note 5 đến hơn 900 USD như Note 8 hiện nay. Hồi năm ngoái, Note 7 đã ở mức giá 800 USD, bằng với Galaxy S8 Plus ra mắt đầu năm nay.

Mức giá này cao hơn đáng kể so với nhiều smartphone khác trước đây, thậm chí vượt xa so với mẫu smartphone được đánh giá rất cao là Moto Z2 Play. Tuy nhiên thực tế cho thấy dù giá bán cao hơn, Samsung vẫn thu hút được rất nhiều khách hàng. Thành công của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus cho thấy điều này.

Ngoài ra, Samsung không tự bán điện thoại của mình. Tại Mỹ, công ty chủ yếu bán sản phẩm thông qua các nhà mạng, và các nhà mạng này lại thường xuyên đưa ra nhiều chương trình giảm giá cho khách hàng. Vì lẽ đó, đa số người dùng thường trả ít hơn giá niêm yết trên sản phẩm.

Với mức giá cho bản cao nhất gần 1.000 USD, Galaxy Note 8 khiến nhiều người phải e dè.

Bên cạnh đó, các nhà mạng Mỹ hiện bán Note 8 với mức giá từ 800 USD cho phiên bản thấp nhất, số tiền chênh lệch được họ thu qua cước 10 USD hàng tháng trong vòng 24 tháng. Chính vì con số 800 USD trả lúc ban đầu, cùng với khoảng phí được cộng vào cước sử dụng hàng tháng "không đáng kể", khiến người mua cảm thấy được sở hữu sản phẩm với giá rẻ hơn.

Lý do khác nằm ở cây bút S Pen. Nhiều người ban đầu cho rằng thiết kế này là dư thừa, đặc biệt khi sử dụng trên màn hình cảm ứng. Tuy nhiên khi thời gian trôi qua và thị trường thay đổi. Phụ kiện này chứng minh nó đã tiên phong đưa việc sử dụng smartphone màn hình rộng đến với đại chúng.

Màn hình Note 8 không lớn hơn nhiều so với S8 Plus, đồng thời hệ thống camera kép của máy cũng không làm Note 8 nổi bật hơn iPhone 7, vốn là đối thủ chính của di động đến từ Hàn Quốc.

Lý do thực sự khiến Samsung kiên trì với dòng Note đã nằm ở ngay trong cái tên của sản phẩm: khả năng ghi chép nhanh và tiện lợi. Hầu hết người dùng từng sử dụng qua dòng Galaxy Note đều yêu thích trải nghiệm dùng S Pen để ghi chú mà không cần mở màn hình thiết bị. Đây chính là đặc điểm rõ ràng khiến Samsung tự tin tăng giá sản phẩm của họ.

Samsung đã đi trước Apple trong việc áp dụng công nghệ chống rung quang học cho camera kép của hãng.

Ngoài ra, bộ phụ kiện Samsung DeX với khả năng biến smartphone thành máy tính để bàn, được giới thiệu từ thời Galaxy S8 cũng là nguyên nhân khiến giá bán cao hơn.

Hiện nay với Note 8, Samsung DeX đã hoạt động tốt hơn nhiều, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng thiết bị để thực hiện cuộc gọi video nhiều người một cách mượt mà, chia sẻ màn hình làm việc với người khác hoặc chỉnh sửa ảnh nâng cao.

Tuy nhiên, chi phí sản xuất phần cứng đắt đỏ mới là nguyên nhân chính. Màn hình Note 8 sử dụng công nghệ OLED với độ phân giải cao, không thể cung ứng được bởi bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Chỉ thành phần này thôi cũng đã chiếm hơn nửa chi phí sản xuất thiết bị.

Chất lượng camera cũng được tính đến, khi Samsung lần đầu tiên áp dụng công nghệ chống rung quang học cho camera kép của mình, trước cả Apple và LG, những hãng đã sử dụng camera kép cho thiết bị của mình.

Cuối cùng, bỏ qua những cải tiến về phần cứng và phần mềm, thương hiệu Galaxy Note cũng là thứ mà Samsung hy vọng người dùng sẽ chấp nhận rút hầu bao.

Có thể thấy, công ty Hàn Quốc đang muốn khắc sâu trong tâm trí người dùng họ cũng là nhà sản xuất của những sản phẩm công nghệ cao cấp, tương tự như cách mà Apple đã làm với iPhone.