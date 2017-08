Kỳ công tạo những chiếc ghế trăm triệu từ thân cây non

Một nhà thiết kế người Anh, Gavin Munro (39 tuổi) đã sáng tạo ra những món đồ nội thất độc đáo thân thiện với môi trường có giá trị hàng nghìn bảng Anh. Thay vì chặt cây để làm ghế, anh đã nuôi dưỡng những cây non phát triển theo một khung được thiết kế sẵn. Sau đó, anh cắt tỉa cây theo hình dáng mong muốn. Những sản phẩm bàn ghế từ thân cây tự nhiên này khi bán ra thị trường rất được ưa chuộng dù có giá không hề rẻ. “Ban đầu chúng tôi trồng rồi cắt tỉa cành cây non khi chúng mọc lên theo khung có sẵn. Sau một thời gian, chúng tôi sẽ ghép chúng lại với nhau để chắc chắn hơn. Nó giống như phương pháp in 3D hữu cơ với nguyên liệu là không khí, đất và ánh sáng mặt trời. Sau khi chúng phát triển theo hình dạng mong muốn, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc cho nó cứng cáp hơn trước khi thu hoạch vào mùa đông", Gavin Munro chia sẻ. Cận cảnh những chiếc ghế từ thân cây uốn tự nhiên trước khi được hoàn thiện và bán ra thị trường. Bằng phương pháp này, anh đã tạo ra ra vô vàn những mẫu bàn, ghế, bóng đèn hết sức độc đáo tại cánh đồng ở Derbyshire – nơi anh đang chăm sóc tới hơn 400 mẫu bàn ghế đang chờ được “thu hoạch” trong năm tới. Những chiếc đèn trần độc đáo như thế này là món sản phẩm ưa thích của những người yêu thiên nhiên. Điều khiến những chiếc ghế này có giá đắt đỏ như vậy bởi vì toàn bộ quá trình để hoàn thiện một chiếc ghế kéo dài từ 4-8 năm. Vì thế mỗi năm, Gavin Munro chỉ làm được 50 chiếc, nhưng vẫn luôn phải chăm sóc cho hàng trăm nghìn cây khác để chờ đến những mùa thu hoạch sau. Munro chủ yếu sử dụng cây liễu để thiết kế nên những sản phẩm nội thất nhưng anh cũng đang thử nghiệm thêm với một số loại cây khác như sồi, sứa, cây sung dâu,... Hầu hết các sản phẩm của anh đều được đặt hàng trước và bán với giá 2.500 bảng Anh (hơn 74 triệu đồng) cho mỗi chiếc ghế... ... và đèn thì có giá từ 1.000-1.500 bảng Anh (29 triệu – 44 triệu đồng). Toàn cảnh khu vườn rộng lớn của Gavin Munro. Nguồn ảnh: Dailymail.

