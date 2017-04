Bé trai lái mô tô mini lượn quanh đường phố Hà Nội

Mới đây, trên một trang mạng xã hội dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một bé trai “cưỡi” mô tô mini trên đường phố Hà Nội. Đoạn clip dài hơn 4 phút với dòng chú thích: “Sau khi đổ xăng ở Hàng Bún rồi về nhà ăn cơm, hot boy lên đồ đẳng cấp đi bar, chất như nước cất”.



Cậu bé lái xe vun vút trên phố mà không hề đội mũ bảo hiểm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đoạn clip “độc” này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt xem, yêu thích, chia sẻ và những bình luận trái chiều đổ dồn về bài viết này, tạo nên một sức hút lớn không tưởng.



Không ngạc nhiên sao được, khi hình ảnh trong clip chỉ là một đứa trẻ tầm 4 – 5 tuổi, tự cầm lái chiếc mô tô mini rất chi thành thạo. Ngoại hình xinh xắn, phong cách ăn mặc cực chất, cùng dáng ngồi sành điệu không kém, cậu bé đã trở thành tâm điểm từ đời thực đến mạng xã hội.

Thế nhưng, đằng sau sự thích thú và hiếu kì của một số người, lại chính là mối lo lắng mà phần đông cư dân mạng bày tỏ khi nói về sự an toàn của cậu bé . Chưa nói đến việc điều khiển xe có động cơ khi tuổi còn thiếu nhi, việc bé trai này tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm đã là mối nguy hiểm cực kì lớn, và rõ ràng là cậu bé này đang vi phạm luật giao thông rành rành, nhưng người lớn đi cùng cậu có để ý đến điều đó?

Be trai lai mo to mini luon quanh duong pho Ha Noi gay xon xao Cậu bé đang lái xe trên đoạn đường khá đông đúc, chứ không hề vắng vẻ xe cộ.

Theo như những gì ghi nhận được từ clip, cậu bé đang lái xe trên đoạn đường khá đông đúc, chứ không hề vắng vẻ xe cộ. Chiếc mô tô mini lọt thỏm giữa các loại phương tiện giao thông khác trên đường, có những lúc do tầm nhìn hạn chế hoặc đường gồ ghề, cậu bé tỏ rõ sự lúng túng và lộ rõ tay lái yếu khi bị chao đảo.

Rất nhiều bình luận tỏ rõ ý kiến không đồng tình khi bố mẹ của cậu bé cho con trai mình sử dụng loại phương tiện không phù hợp với lứa tuổi cũng như kém an toàn này.

“Oách thì có oách mà lỡ bé đụng ai hoặc ai đụng vào thì khổ. Tầm quan sát không có, đèn xi nhan xe không thấy, mũ bảo hiểm cũng không, cái xe và cu cậu nhỏ bé giữa dòng người. Sao cha mẹ cậu ấy lại liều mình chiều con kiểu chết người này nhỉ?”, một người dùng mạng chia sẻ.

Một tài khoản khác cũng bày tỏ quan điểm của mình: “Đang nhỏ chưa đủ nhận thức và tư duy, bố mẹ cho nó ra đường như thế này là rất nguy hiểm, đường lại đông xe cộ, đây không phải trò đùa và không thích hợp để gây sự chú ý đâu bố mẹ cháu ạ”.

Be trai lai mo to mini luon quanh duong pho Ha Noi gay xon xao Những lúc do tầm nhìn hạn chế hoặc đường gồ ghề, cậu bé tỏ rõ sự lúng túng và lộ rõ tay lái yếu khi bị chao đảo.

Được biết, loại xe mà bé trai này đang điều khiển có biệt hiệu là “ruồi bay”, một loại phương tiện không biển số, không đăng kí, từng làm điên đảo trong giới trẻ nhưng đã bị cấm lưu hành từ nhiều năm nay. Những chiếc mô tô mini như thế này thường cao trên 50 cm, dài hơn 80 cm, nặng 25 – 30 kg, bề ngoài nhái mẫu mã giống hệt mô tô phân khối lớn. Hầu hết các mẫu xe kiểu này đều trên dưới 50 phân khối, tốc độ chạy trung bình 60km/giờ và có thể lên đến 100km/giờ tùy loại xe.

Tạm kết

Việc cha mẹ dành cho con cái những điều tốt nhất thì không có gì để bàn cãi, nhưng kiểu “vô tư” nuông chiều hoặc muốn tạo phong cách đặc biệt cho con mình kiểu này thì sẽ gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường.

Như việc bố mẹ của bé trai trong đoạn clip trên, cho con mình sử dụng xe mô tô khi còn ở lứa tuổi thiếu nhi, đang học mẫu giáo, là một điều hoàn toàn sai lệch. Chưa biết cha mẹ bé trai này tạo dựng hình ảnh cho con “ngầu” và "chất chơi" đến đâu, nhưng việc để con lái một chiếc xe có động cơ đã bị nghiêm cấm từ lâu, chính là đẩy con vào con đường vi phạm pháp luật và tự đem sự an toàn của đứa trẻ treo lên đầu sợi tóc.