Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: MU mất 43 triệu vì Brozovic

Man United mất 43 triệu bảng vì Brozovic: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ La Gazzetta Dello Sport, HLV Mourinho đang rất muốn có được sự phục vụ của tiền vệ Marcelo Brozovic hiện khoác áo Inter Milan. Điều khoản phá vỡ hợp đồng mà cầu thủ 24 tuổi ký với nửa xanh thành Milan trị giá 43 triệu bảng. Mourinho sẵn sàng chồng đủ số tiền để lập tức đưa Brozovic về với Old Trafford. Ngôi sao 25 tuổi người Croatia được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hàng đầu châu Âu hiện tại. Ảnh: La Gazzetta Dello Sport Man City ở rất gần Sanchez: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Cooperativa của Chile, Man City đang dẫn đầu cuộc đua giành Alexis Sanchez của Arsenal. Đội bóng của HLV Pep Guardiola sẵn sàng chi ra số tiền 50 triệu bảng cùng mức lương 200.000 bảng/tuần để có sự phục vụ của cựu ngôi sao Barcelona. Ảnh sử dụng trong bài: Cooperativa Liverpool sắp có Rodriguez: Theo tờ Don Balon, tiền vệ người Colombia James Rodriguez đã ở gần hơn Liverpool, với mức giá chỉ 35 triệu euro. Bởi với những đồng đội người Nam Mỹ trong đội hình, Rodriguez được cho là sẽ hòa nhập nhanh hơn với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. M.U dù có lợi thế từ mối quan hệ với người đại diện của James là Jorge Mendes, tuy nhiên, Quỷ đỏ của HLV Jose Mourinho chưa có động thái nào rõ ràng trong thương vụ này. Ảnh: Don Balon Chelsea chi đậm vì sao Lazio: Chelsea đang lên kế hoạch để chiêu mộ tiền vệ Lucas Biglia trong mùa Hè này. Chủ tịch Lazio, ông Claudio Lotito đã đưa ra mức giá 30 triệu bảng cho trường hợp của Biglia. Hè năm ngoái, Chelsea đã từng hỏi mua Biglia nhưng cuối cùng không được chấp thuận. Tiền vệ này còn từ chối cả Liverpool và Arsenal, quyết định ở lại Lazio. Ảnh: Goal.com Tottenham săn tiền đạo: Tottenham lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Andre Gray của Burnley để thay thế vị trí của bản hợp đồng thất bại, Vincent Janssen. Gray năm nay 25 tuổi, đã ghi 8 bàn thắng sau 24 trận ở Ngoại hạng Anh mùa này, được đánh giá khá cao ở tốc độ lẫn khả năng dứt điểm. Ảnh: Daily Mail. Valencia kích hoạt điều khoản mua đứt sao Juve: Trang chủ Valencia viết: "Simone Zaza sẽ chính thức trở thành người của Valencia CF kể từ ngày 1/7, hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2021. Ban lãnh đạo hai đội đã đi đến thống nhất chung." Nửa đầu mùa giải này, Zaza thi đấu cho West Ham theo dạng cho mượn, ra sân 8 lần nhưng không một lần lập công. Sau đó, ban lãnh đạo The Hammer quyết định chấm dứt hợp đồng với tuyển thủ Italia. Sau đó, Zaza được lãnh đạo Valencia giang tay chào đón và trở thành một phần của đội bóng này, ghi được 4 bàn sau 14 lần ra sân. Ảnh: Valencia.com Lukaku chắc chắn sẽ ra đi: Theo những tiết lộ về chuyển nhượng cầu thủ của HLV người Bỉ Georges Leekens, mục tiêu của MU, tiền đạo Lukaku của Everton chắc chắn sẽ ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. “Lukaku luôn có tham vọng và Everton không cùng đẳng cấp với MU, Real, Barca hay Chelsea. Romelu không còn là một cậu bé nữa nên cần chơi ở một CLB lớn hơn. Hãy nhìn Bruyne, anh ta cũng làm như vậy và rất thành công”. Vào tháng trước, người đại diện của Lukaku, siêu cò Raiola cũng khẳng định tiền đạo người Bỉ có tới 99,9% sẽ ra đi sau khi mùa giải năm nay khép lại. Ảnh: Goal.com Milan muốn mua đứt sao xịt Barca: Giám đốc điều hành của AC Milan, ông Adriano Galliani xác nhận sẽ đàm phán mua đứt tiền vệ Gerard Deulofeu vào cuối mùa giải này. Cầu thủ 23 tuổi người Tây Ban Nha hiện đang thuộc biên chế của Everton nhưng Barca có điều khoản mua lại tiền vệ này. Ảnh: AS

