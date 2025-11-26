YouTuber Daheering gây bão với cosplay Nezuko

Hà Nội

Số hóa

Nữ YouTuber Hàn Quốc Daheering khiến cộng đồng mạng choáng ngợp với màn cosplay Nezuko phiên bản trưởng thành.

Thiên Trang (TH)
Nezuko Kamado từ Demon Slayer là nhân vật anime được yêu thích và thường xuyên được cosplay.
Việc hóa thân thành Nezuko đòi hỏi coser phải cân bằng giữa nét dễ thương và sự bí ẩn.
Nữ YouTuber Daheering mới đây tung bộ ảnh cosplay Nezuko theo phong cách trưởng thành.
Bộ kimono hồng đặc trưng, mái tóc dài đen tuyền và chiếc nơ nhỏ tạo nên hình ảnh nổi bật.
Phong cách trang điểm đậm nét giúp Daheering mang đến một Nezuko quyến rũ và sắc sảo hơn.
Cô vẫn giữ chi tiết ống tre biểu tượng, đảm bảo tinh thần nhân vật gốc trong màn hóa thân.
Daheering hiện có hơn 650.000 lượt theo dõi, nổi tiếng với nội dung làm đẹp, thời trang và cosplay.
Màn cosplay Nezuko lần này khẳng định sự sáng tạo và phong cách riêng biệt của Daheering.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Daheering #Nezuko #cosplay #Demon Slayer #YouTuber #anime

