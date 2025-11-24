Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nữ streamer thăng hạng nhan sắc sau ảnh với Faker

Số hóa

Nữ streamer thăng hạng nhan sắc sau ảnh với Faker

Từng viral toàn cầu nhờ khoảnh khắc với Faker, hot girl Nari nay gây sốt với nhan sắc ngày càng quyến rũ.

Thiên Trang (TH)
Nari là nữ coser, streamer nổi tiếng của Hàn Quốc với phong cách ngọt ngào và gợi cảm.
Nari là nữ coser, streamer nổi tiếng của Hàn Quốc với phong cách ngọt ngào và gợi cảm.
Cô nàng từng bùng nổ toàn cầu khi chụp ảnh cùng Faker tại sự kiện T1 Con 2022.
Cô nàng từng bùng nổ toàn cầu khi chụp ảnh cùng Faker tại sự kiện T1 Con 2022.
Khoảnh khắc Faker giữ biểu cảm nghiêm túc bên cạnh Nari khiến bức ảnh trở nên viral mạnh mẽ.
Khoảnh khắc Faker giữ biểu cảm nghiêm túc bên cạnh Nari khiến bức ảnh trở nên viral mạnh mẽ.
Nari được cộng đồng gọi vui là “mỹ nữ từng bị Faker phũ đẹp nhất lịch sử”.
Nari được cộng đồng gọi vui là “mỹ nữ từng bị Faker phũ đẹp nhất lịch sử”.
Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với bộ cosplay mới tại sự kiện PUBG.
Mới đây, cô tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với bộ cosplay mới tại sự kiện PUBG.
Nhan sắc của Nari được nhận xét thăng hạng vượt bậc, vừa trẻ trung vừa quyến rũ.
Nhan sắc của Nari được nhận xét thăng hạng vượt bậc, vừa trẻ trung vừa quyến rũ.
Vẻ đẹp hiện tại của cô không thua kém các hot streamer và người mẫu nổi tiếng.
Vẻ đẹp hiện tại của cô không thua kém các hot streamer và người mẫu nổi tiếng.
Từ kỷ niệm với Faker, Nari ngày càng chứng minh giá trị bản thân và trở thành tâm điểm cộng đồng cosplay.
Từ kỷ niệm với Faker, Nari ngày càng chứng minh giá trị bản thân và trở thành tâm điểm cộng đồng cosplay.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Nari #Faker #streamer #cosplay #Hàn Quốc #hot girl

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT