Ý nghĩa cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng với lãnh đạo các nước ASEAN

Giữa bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, chuyến công tác của Thủ tướng mang theo kỳ vọng định hình vai trò và thông điệp đối ngoại của Việt Nam.

Ngày mai (7/5), Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tham gia một hội nghị cấp cao khu vực trên cương vị mới, đồng thời cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên, qua đó gửi đi tín hiệu rõ ràng về ưu tiên chiến lược của Việt Nam đối với ASEAN.

Trả lời trước chuyến công tác, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, sự hiện diện của người đứng đầu Chính phủ thể hiện rõ nét cam kết nhất quán của Việt Nam đối với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đồng thời tiếp tục thúc đẩy đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ.

Trong tổng thể chiến lược đó, ASEAN tiếp tục giữ vị trí ưu tiên hàng đầu. Việc tham dự hội nghị lần này gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN. Việt Nam không chỉ tham gia mà còn hướng tới đóng góp thực chất, hiệu quả, cùng các nước thành viên củng cố môi trường hòa bình, ổn định và tăng cường đoàn kết nội khối.

Mục tiêu xuyên suốt của chuyến công tác là phối hợp với các nước ASEAN duy trì vai trò trung tâm của khối trong cấu trúc khu vực, đồng thời nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức đang nổi lên. Những vấn đề như cạnh tranh chiến lược, gián đoạn chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh lương thực đang đặt ra yêu cầu cấp bách về hợp tác sâu rộng hơn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam chủ động đề xuất các sáng kiến thiết thực nhằm tăng cường khả năng thích ứng chung của khu vực.

Bên cạnh các nội dung đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước ASEAN. Đây là những cuộc gặp trực tiếp đầu tiên trên cương vị mới, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng lòng tin chính trị, củng cố quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam với từng quốc gia thành viên. Những tương tác ở cấp cao này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho các chương trình hợp tác dài hạn.

Hội nghị năm nay diễn ra với chủ đề “Cùng chèo lái tương lai chung”, trong bối cảnh ASEAN bước vào giai đoạn phát triển mới sau một thập kỷ xây dựng Cộng đồng giai đoạn 2015–2025. Năm 2026 cũng là thời điểm khởi động triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, với các định hướng chiến lược trên bốn trụ cột chính trị – an ninh, kinh tế, văn hóa – xã hội và kết nối. Đây sẽ là khuôn khổ quan trọng để xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và lấy người dân làm trung tâm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp, đặc biệt là những bất ổn tại Trung Đông và các xu hướng bảo hộ gia tăng, hội nghị được kỳ vọng sẽ là diễn đàn để các nhà lãnh đạo trao đổi toàn diện, thống nhất định hướng và đưa ra các quyết sách chiến lược. Trọng tâm sẽ là củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực tự cường và tăng cường khả năng ứng phó với các thách thức cấp bách.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chương trình nghị sự phong phú, chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ thành công, qua đó tiếp tục khẳng định hình ảnh một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và sẵn sàng đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực.