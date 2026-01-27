Xuyên Mộc: Một nhà thầu trúng hai gói nâng cấp mương thoát nước tại xã Hòa Bình

Trong tháng 12/2025, Ban QLDA Xuyên Mộc đã ký các Quyết định 213 và 214 phê duyệt cho Công ty TNHH Tú Tài trúng hai gói thầu xây lắp.

Hệ thống mương thoát nước tại ấp 5 và ấp 8 xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc chuẩn bị được nâng cấp. Điều đáng chú ý là cả hai gói thầu này đều được trao cho một đơn vị duy nhất vào cùng một thời điểm, với kịch bản các đối thủ bị loại khá chóng vánh.

Cú đúp trúng thầu trong một ngày

Theo các tài liệu mà phóng viên có được, chỉ trong vòng 5 ngày của tháng 12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Xuyên Mộc đã ký hai quyết định quan trọng, trao các gói thầu xây lắp hạ tầng cho Công ty TNHH Tú Tài.

Cụ thể, ngày 18/12/2025, tại Quyết định số 213/QĐ-BQLDA, Công ty TNHH Tú Tài được phê duyệt trúng gói thầu xây dựng mương thoát nước tại ấp 5 với giá 3.862.161.912 đồng. Được biết, giá gói thầu này là 4.015.759.165 đồng, mức tiết kiệm sau đấu thầu đạt khoảng 3,8%.

Tiếp đó, ngày 22/12/2025, Giám đốc Ban QLDA tiếp tục ký Quyết định số 214/QĐ-BQLDA phê duyệt cho chính nhà thầu này trúng gói thầu mương thoát nước tại ấp 8 với giá 3.978.889.340 đồng. So với giá dự toán là 4.243.607.431 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cũng chỉ ở mức khiêm tốn.

Nhìn lại "đường chạy" của các nhà thầu

Tại gói thầu ấp 5 (IB2500263620), Biên bản mở thầu ghi nhận 02 nhà thầu tham gia là Công ty TNHH Hồng Phúc và Công ty TNHH Tú Tài. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá số 181/BC-ĐT ngày 31/07/2025 của Công ty CP Xây dựng & Dịch vụ Đức Tín , Công ty Hồng Phúc đã bị loại ở bước đánh giá kỹ thuật. Lý do được nêu rõ trong quyết định phê duyệt kết quả là nhà thầu này "không đáp ứng bước kỹ thuật".

Kịch bản tại gói thầu ấp 8 (IB2500264134) còn chóng vánh hơn. Đối thủ của Tú Tài là Liên danh mương thoát nước ấp 8 xã Hòa Bình đã bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT do "Bảo đảm dự thầu không hợp lệ". Điều này giúp Công ty Tú Tài trở thành ứng viên duy nhất bước vào vòng xếp hạng và trúng thầu.

Yêu cầu kỹ thuật và "bài toán" thực thi

Gói thầu tại ấp 8 có quy mô xây mới 1.872,98m mương. Yêu cầu kỹ thuật yêu cầu rất khắt khe về vật liệu, cụ thể là phải sử dụng bê tông cốt thép đá 1x2 M250, thành mương dày 0,15m và các tấm đan chịu lực dày 16cm tại các vị trí qua đường. Trong khi đó, đơn vị tư vấn đánh giá (Công ty Đức Tín) khẳng định quá trình lựa chọn đã đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc một nhà thầu trúng liên tiếp nhiều gói thầu không vi phạm pháp luật nếu họ chứng minh được năng lực thực hiện đồng thời. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các quy định mới nhất tại Luật số 90/2025."

Đồng quan điểm, Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng: "Khi các đối thủ bị loại bởi những lỗi cơ bản như bảo đảm dự thầu hoặc kỹ thuật, vô hình trung đã làm giảm tính cạnh tranh về giá. Với một đơn vị trúng sát giá như trường hợp này, áp lực về hiệu quả tiết kiệm ngân sách là bài toán cần lời giải từ chủ đầu tư."

Chân dung nhà thầu

Công ty TNHH Tú Tài (Mã số thuế: 3501248790) có địa chỉ tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là doanh nghiệp do ông Nguyễn Bá Tài làm đại diện pháp luật. Theo dữ liệu thống kê chưa đầy đủ mà phóng viên tham khảo được, Công ty TNHH Tú Tài là một nhà thầu có "phong độ" rất ổn định tại địa phương với tỷ lệ trúng thầu cao khi đã tham gia và trúng khoảng 102/136 gói, trượt khoảng 24 gói, 5 gói chưa có kết quả, 5 gói bị hủy. Với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) khoảng 464.623.432.622 đồng. Trong đó với vai trò độc lập khoảng 423.837.899.813 đồng.

Việc cùng lúc triển khai hai dự án hạ tầng kỹ thuật nhóm C, cấp IV tại ấp 5 và ấp 8 sẽ là thử thách không nhỏ về nhân sự và thiết bị cho nhà thầu Tú Tài trong 180 ngày tới. Dư luận kỳ vọng các công trình chống ngập này sẽ sớm hoàn thành, giúp bà con xã Hòa Bình thoát cảnh "cứ mưa là ngập".