Xử phạt hơn 100 triệu đồng chủ trang trại lợn gây ô nhiễm ở Phú Thọ

Một chủ trang trại chăn nuôi lợn tại xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ bị phạt hơn 100 triệu đồng do gây ô nhiễm môi trường.

Thiên Anh

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Đoan Hùng đã tham mưu UBND xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở chăn nuôi trên địa bàn xã với tổng số tiền 107 triệu đồng.

Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục vi phạm, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường và áp dụng các biện pháp xử lý chất thải bảo đảm đúng quy chuẩn, không để tái diễn tình trạng ô nhiễm.

Công an kiểm tra khu vực ô nhiễm môi trường do nước thải từ cơ sở chăn nuôi lợn chảy ra. Ảnh: Công an xã Đoan Hùng

Trước đó, Công an xã Đoan Hùng tiếp nhận đơn kiến nghị của một số hộ dân phản ánh ruộng canh tác bị ảnh hưởng do nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông H.V.C (SN 1970, trú tại khu 10, xã Đoan Hùng).

Theo phản ánh, nước thải từ cơ sở chăn nuôi chảy ra hệ thống mương do địa phương quản lý, sau đó lan ra khu vực ruộng canh tác, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Công an xã Đoan Hùng đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế.

Kết quả xác minh cho thấy cơ sở chăn nuôi được xây dựng trên diện tích khoảng 5.861m², bao gồm đất thổ cư, đất lúa và đất rừng sản xuất.

Cơ sở có 3 dãy chuồng với tổng diện tích xây dựng khoảng 1.979,2m², đang nuôi khoảng 500 con lợn thịt với tổng khối lượng khoảng 30 tấn, tương đương 60 đơn vị vật nuôi.

Hệ thống xử lý chất thải của cơ sở gồm bể biogas, các bể lắng và hệ thống ép phân.

Tuy nhiên, qua kiểm tra xác định nước thải sau xử lý chưa đạt yêu cầu, vẫn xả trực tiếp ra môi trường, theo mương nước chảy ra khu vực ruộng của người dân, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Đáng chú ý, cơ sở chăn nuôi này thuộc diện phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 nhưng chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Theo Long Anh - Minh Sơn/ Báo Giáo Dục Thời Đại
Xả thải gây ô nhiễm môi trường, 1 người đàn ông bị khởi tố

Quá trình điều tra, công an xác định một người đàn ông ở Ninh Bình đã xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn là bột, bã bê-tông gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 15/2, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Việt Linh (SN 1991, ngụ xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật Hình sự.

Trong quá trình điều hành trạm trộn bê-tông, Đỗ Việt Linh đã chỉ đạo xả thải hàng trăm tấn chất thải rắn thông thường gây ô nhiễm môi trường.
Phát hiện xưởng phân kim xả chất thải nguy hại ven sông Đuống

Ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường.

Qua công tác nắm tình hình tại khu vực ven sông Đuống (thôn Hạ, xã Phù Đổng, Hà Nội), Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 2 xưởng phân kim hoạt động trái phép, có hành vi xả chất thải nguy hại trực tiếp ra môi trường. Trong đó, 1 xưởng do Nguyễn Văn Long (SN 1980; HKTT: xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Minh Tân (SN 1966; HKTT: phường Hồng Hà, TP Hà Nội) làm chủ; xưởng còn lại do Nguyễn Phong Vũ (SN 1976; HKTT: chung cư Green Pearl, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội) làm chủ.

Quá trình điều tra xác định, tại khu vực phía sau các xưởng, ven sông Đuống, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn chất thải rắn phát sinh từ quá trình phân kim bị các đối tượng đổ trực tiếp ra môi trường, không qua xử lý.

