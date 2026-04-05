Xử phạt 2 người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật ở Đồng Tháp

Hai người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan và an ninh trật tự địa phương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 02 tài khoản Facebook “Ngo Le Duy”, “Huỳnh Nô” đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, thông tin có nội dung xấu, sai sự thật về kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan chức năng, gây dư luận tiêu cực ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định được tài khoản Facebook “Ngo Le Duy” là do đối tượng Ngô Lê Duy (ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thiết lập và sử dụng; tài khoản Facebook “Huỳnh Nô” do đối tượng Huỳnh Thị Nô (ngụ xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp) thiết lập và sử dụng.

Hai người phụ nữ làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức mời làm việc, đấu tranh làm rõ hành vi, mục đích thực hiện đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, thông tin có nội dung xấu, sai sự thật trên không gian mạng của 02 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Ngô Lê Duy và Huỳnh Thị Nô thừa nhận bản thân đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm như nêu trên; nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã lập biên bản và ban hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng/01 đối tượng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

