Xã hội

Xử phạt 2 người phụ nữ đăng thông tin sai sự thật ở Đồng Tháp

Hai người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín cơ quan và an ninh trật tự địa phương.

Hạo Nhiên

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện 02 tài khoản Facebook “Ngo Le Duy”, “Huỳnh Nô” đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh, thông tin có nội dung xấu, sai sự thật về kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan chức năng, gây dư luận tiêu cực ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định được tài khoản Facebook “Ngo Le Duy” là do đối tượng Ngô Lê Duy (ngụ phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp) thiết lập và sử dụng; tài khoản Facebook “Huỳnh Nô” do đối tượng Huỳnh Thị Nô (ngụ xã Tân Phú Đông, tỉnh Đồng Tháp) thiết lập và sử dụng.

1fsadgsda-1.jpg
Hai người phụ nữ làm việc với cơ quan Công an.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã tổ chức mời làm việc, đấu tranh làm rõ hành vi, mục đích thực hiện đăng tải, chia sẻ bài viết, hình ảnh, thông tin có nội dung xấu, sai sự thật trên không gian mạng của 02 đối tượng.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng Ngô Lê Duy và Huỳnh Thị Nô thừa nhận bản thân đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm như nêu trên; nhận thức được hành vi của bản thân là vi phạm pháp luật, tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan Công an đã lập biên bản và ban hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7,5 triệu đồng/01 đối tượng về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

(Nguồn: SGGP)
Không có chuyện bắt cóc trẻ em ở xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp

Công an xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp xác nhận không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như tin đồn, làm rõ sự thật về bé N.N.T. bỏ nhà đi.

Ngày 30/3, Công an xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp mời chị H.T.T.V., sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hiệp đến làm việc liên quan thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc con chị là bé N.N.T., sinh năm 2016 bỏ nhà đi không về.

batcoc.jpg
Chị H.T.T.V. tại cơ quan Công an.
Đăng tin "bán mạng" 10 triệu để câu like, người đàn ông nhận kết đắng

N.V.T. nhận thức hành vi của mình mang tính kích động bạo lực, vi phạm pháp luật. Sau buổi làm việc, N.V.T. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Phù Lãng ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.T (SN 1990, trú tại xã Phù Lãng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực và tệ nạn xã hội.

capture.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.
Xã hội

Xử phạt người phụ nữ ở Hà Tĩnh vì đăng tin sai sự thật

Đăng tải bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền, người phụ nữ ở xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 25/2, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính đối với D.T.T, chủ Facebook Janin Phan (trú xã Đức Thọ) số tiền 7,5 triệu đồng.

Trước đó, Facebook Janin Phan đăng bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân 2026 do UBND xã Đức Thọ tổ chức, thu hút nhiều lượt tương tác. Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác minh chủ tài khoản nêu trên là bà T. nên mời lên làm việc.

