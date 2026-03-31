Không có chuyện bắt cóc trẻ em ở xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp

Công an xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp xác nhận không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như tin đồn, làm rõ sự thật về bé N.N.T. bỏ nhà đi.

Theo Hữu Nghĩa - Phước Thanh/Nhân Dân

Ngày 30/3, Công an xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp mời chị H.T.T.V., sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hiệp đến làm việc liên quan thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc con chị là bé N.N.T., sinh năm 2016 bỏ nhà đi không về.

Chị H.T.T.V. tại cơ quan Công an.

Thông tin lan truyền

Tại cơ quan Công an xã, chị V. cho biết vào ngày 20/3/2026, sau khi trường tan học, không thấy con về nhà, nên cả gia đình chia nhau đi tìm nhưng không gặp.

Sáng 21/3, gia đình tiếp tục đi tìm và báo Công an xã Mỹ Hiệp. Lúc này, người thân của gia đình nhờ 1 người làm video về vụ việc đăng lên mạng kèm theo số điện thoại để tìm bé T.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận của cư dân mạng, từ đó có nhiều ý kiến trái chiều của người dân cho rằng bé T. bị bắt cóc gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Thông tin kiểm chứng

Theo Công an xã Mỹ Hiệp, thực tế bé T. đến nhà bạn chơi và bị bạn giấu xe nên không về được, phải ngủ lại qua đêm nhà bạn. Đến 16 giờ ngày 21/3, gia đình đã tìm được bé và đưa về nhà.

Chị V. khẳng định hoàn toàn không có chuyện con bỏ nhà đi không về hay bị bắt cóc. Gia đình cũng đã liên hệ Công an xã Mỹ Hiệp và người đăng video để cập nhật thông tin đã tìm được bé T. Tuy nhiên đến ngày 28/3, đoạn video clip về tìm kiếm bé T. vẫn còn trên mạng xã hội.

Gia đình đã tìm được bé T. Không có chuyện bé bị bắt cóc hay bỏ nhà đi không về.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi đưa thông tin lên mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, chỉ đăng tải nội dung đã được kiểm chứng từ nguồn chính thống của cơ quan Nhà nước và thông tấn báo chí, tuyệt đối không chia sẻ tin giả, tin xấu độc.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật. Người dân khi phát hiện các tin giả, tin sai sự thật thì nhanh chóng báo lực lượng Công an qua đường dây nóng để kịp thời xử lý.

#bắt cóc trẻ em #Mỹ Hiệp #Đồng Tháp #tin đồn #bé N.N.T. #an ninh

Sự thật vụ bắt cóc em bé "nóng" dư luận ở Gia Lai

Vụ việc bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu, phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai được phát thông tin từ tài khoản Facebook "Bảo Nguyên" khiến dư luận đặt câu hỏi: Tin thật - giả và động cơ là gì?

Theo tìm hiểu của PV Tri thức và Cuộc sống, mới đây, tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai xôn xao dư luận vụ bắt cóc em bé trên phố Lộ Diêu. Vậy sự thật là thế nào?

Lợi dụng trẻ nhở... lừa đảo kêu gọi hỗ trợ kinh phí

Hai đối tượng truy nã quốc tế về tội giết người, cướp tài sản 'sa lưới'

Đây là 2 đối tượng liên quan đến vụ án “Giết người; cướp tài sản và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Sampeou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia.

Ngày 01/01, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với 02 đối tượng bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm là Lê Quyết Tiến (SN 1995, trú tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) và Vũ Đức Việt (SN: 1995, trú tại thôn Dưỡng Thái Nam, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng).

Giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online' tống tiền 200 triệu đồng ở Quảng Ninh

Do lo sợ, cháu đã làm theo, tạo điều kiện để các đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản, nhắn tin đe dọa gia đình nhằm chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Ngày 16/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa qua, Công an phường Mạo Khê đã nhận được thư cảm ơn của gia đình chị P.T.M, trú tại khu Vĩnh Tân, phường Mạo Khê, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc ngăn chặn thành công vụ lừa đảo “bắt cóc online”, giải cứu an toàn con gái chị là cháu N.T.T, sinh năm 2005, trước nguy cơ bị chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng.

Công an phường Mạo Khê bàn giao cháu NTT cho gia đình chị Phạm Thị Mến.
