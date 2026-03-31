Không có chuyện bắt cóc trẻ em ở xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp

Công an xã Mỹ Hiệp, Đồng Tháp xác nhận không xảy ra vụ bắt cóc trẻ em như tin đồn, làm rõ sự thật về bé N.N.T. bỏ nhà đi.

Ngày 30/3, Công an xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp mời chị H.T.T.V., sinh năm 1982, ngụ xã Mỹ Hiệp đến làm việc liên quan thông tin được đăng tải trên mạng xã hội về việc con chị là bé N.N.T., sinh năm 2016 bỏ nhà đi không về.

Chị H.T.T.V. tại cơ quan Công an.

Thông tin lan truyền

Tại cơ quan Công an xã, chị V. cho biết vào ngày 20/3/2026, sau khi trường tan học, không thấy con về nhà, nên cả gia đình chia nhau đi tìm nhưng không gặp.

Sáng 21/3, gia đình tiếp tục đi tìm và báo Công an xã Mỹ Hiệp. Lúc này, người thân của gia đình nhờ 1 người làm video về vụ việc đăng lên mạng kèm theo số điện thoại để tìm bé T.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm và bình luận của cư dân mạng, từ đó có nhiều ý kiến trái chiều của người dân cho rằng bé T. bị bắt cóc gây ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự ở địa phương.

Thông tin kiểm chứng

Theo Công an xã Mỹ Hiệp, thực tế bé T. đến nhà bạn chơi và bị bạn giấu xe nên không về được, phải ngủ lại qua đêm nhà bạn. Đến 16 giờ ngày 21/3, gia đình đã tìm được bé và đưa về nhà.

Chị V. khẳng định hoàn toàn không có chuyện con bỏ nhà đi không về hay bị bắt cóc. Gia đình cũng đã liên hệ Công an xã Mỹ Hiệp và người đăng video để cập nhật thông tin đã tìm được bé T. Tuy nhiên đến ngày 28/3, đoạn video clip về tìm kiếm bé T. vẫn còn trên mạng xã hội.

Gia đình đã tìm được bé T. Không có chuyện bé bị bắt cóc hay bỏ nhà đi không về.

Qua vụ việc trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân khi đưa thông tin lên mạng xã hội cần tuân thủ pháp luật, chỉ đăng tải nội dung đã được kiểm chứng từ nguồn chính thống của cơ quan Nhà nước và thông tấn báo chí, tuyệt đối không chia sẻ tin giả, tin xấu độc.

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật là vi phạm pháp luật. Người dân khi phát hiện các tin giả, tin sai sự thật thì nhanh chóng báo lực lượng Công an qua đường dây nóng để kịp thời xử lý.