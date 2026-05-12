Xử lý nhóm thanh niên đi xe không biển số, đánh người tại Hải Phòng

Cơ quan chức năng đang xử lý nhóm thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, chở 3 người, có hành vi dùng dép đánh người đi đường tại Hải Phòng.

Ngày 12/5, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng xác minh vụ việc nhóm thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, chở 3 người, có hành vi dùng dép đánh người đi đường xảy ra trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

Hình ảnh nhóm đối tượng.

Xác minh cho thấy, người điều khiển xe là N.B.A (SN 2008, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), hiện là học sinh tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn. Hai người đi cùng gồm N.H.L. (SN 2007) và N.B.T. (SN 2005). Phương tiện vi phạm là xe Honda Airblade màu đen chưa đăng ký, không gắn biển số.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với N.B.A về các hành vi chở theo 2 người trên xe; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển số; không có có chứng nhận đăng ký xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm³ và xe không có gương chiếu hậu.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ các hành vi liên quan của các đối tượng đi cùng.

Cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

