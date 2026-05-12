Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý nhóm thanh niên đi xe không biển số, đánh người tại Hải Phòng

Cơ quan chức năng đang xử lý nhóm thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, chở 3 người, có hành vi dùng dép đánh người đi đường tại Hải Phòng.

Hải Ninh

Ngày 12/5, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua nắm tình hình trên mạng xã hội, Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng xác minh vụ việc nhóm thanh niên đi xe mô tô không gắn biển số, chở 3 người, có hành vi dùng dép đánh người đi đường xảy ra trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng.

8887.jpg
Hình ảnh nhóm đối tượng.

Xác minh cho thấy, người điều khiển xe là N.B.A (SN 2008, trú phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), hiện là học sinh tại một trung tâm giáo dục trên địa bàn. Hai người đi cùng gồm N.H.L. (SN 2007) và N.B.T. (SN 2005). Phương tiện vi phạm là xe Honda Airblade màu đen chưa đăng ký, không gắn biển số.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với N.B.A về các hành vi chở theo 2 người trên xe; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển số; không có có chứng nhận đăng ký xe; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cm³ và xe không có gương chiếu hậu.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp xác minh, làm rõ các hành vi liên quan của các đối tượng đi cùng.

Cơ quan chức năng khẳng định, mọi hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu trên mạng xã hội đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt:

#Hải Phòng #xe không biển số #xử lý vi phạm #tấn công #CSGT

Bài liên quan

Xã hội

Em trai cầm ghế đánh CSGT, giúp anh bỏ chạy sau khi bị đo nồng độ cồn

Thấy anh trai bị xử lý nồng độ cồn, Nguyễn Minh Thành đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT nhằm cản trở việc xử lý, để anh trai lái xe bỏ chạy...

Ngày 12/5, Công an phường Bình Phú, TP HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình lực lượng CSGT kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Trước đó, tối ngày 9/5 tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) điều khiển mô tô có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Xem chi tiết

Xã hội

CSGT Phú Thọ phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B

Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT số 2, Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện một đối tượng tàng trữ ma túy trên Quốc lộ 70B.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 19h40 ngày 8/5/2026, Tổ công tác thuộc Cụm 4, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Phú Thọ) đã tiến hành tuần tra, kiểm soát tại Km60+400 Quốc lộ 70B, thuộc khu Thung Bằng, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện xe mô tô do N.T.V., sinh năm 1988, trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định. Qua kiểm tra, người điều khiển xe vi phạm lỗi không có gương chiếu hậu bên trái, không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Xem chi tiết

Xã hội

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội: Người mẹ mang thai bị xử lý sao?

Bàn Thị Tâm thừa nhận hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Tâm nói rằng bản thân “không đáng là mẹ của cháu” và bày tỏ sự hối hận.

Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra khởi tố bị can và bắt tạm giam Bàn Thị Tâm (20 tuổi, mẹ cháu bé) về tội Giết người. Trước đó, Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình, chồng hờ của Tâm) cũng bị khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội danh trên.

Theo Công an TP Hà Nội, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới