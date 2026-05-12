Em trai cầm ghế đánh CSGT, giúp anh bỏ chạy sau khi bị đo nồng độ cồn

Thấy anh trai bị xử lý nồng độ cồn, Nguyễn Minh Thành đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng CSGT nhằm cản trở việc xử lý, để anh trai lái xe bỏ chạy...

Ngày 12/5, Công an phường Bình Phú, TP HCM đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra trong quá trình lực lượng CSGT kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trên địa bàn.

Trước đó, tối ngày 9/5 tổ công tác của Đội CSGT Chợ Lớn (Phòng CSGT - PC08, Công an TP HCM) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực gần giao lộ Võ Văn Kiệt - An Dương Vương, phường Bình Phú. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phát hiện ông Đặng Văn Hoàng (59 tuổi, ngụ phường Bình Phú) điều khiển mô tô có biểu hiện đã sử dụng rượu bia nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của Đặng Văn Hoàng ở mức 0,937 mg/l khí thở. Trong lúc tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, Nguyễn Minh Thành (44 tuổi, em ông Hoàng) đi đến xin bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận. Thành sau đó đã dùng 2 ghế nhựa tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, đánh cán bộ CSGT nhằm cản trở việc xử lý và tạo điều kiện cho ông Hoàng điều khiển xe bỏ chạy vào hẻm trên đường An Dương Vương để lẩn trốn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Phú đã phối hợp cùng Đội CSGT Chợ Lớn mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Ông Hoàng thừa nhận hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Đồng thời, tại cơ quan Công an, Nguyễn Minh Thành khai nhận đã dùng ghế nhựa tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông với mục đích giúp anh trai lấy xe bỏ chạy.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Cơ quan chức năng nhấn mạnh "hành vi chống người thi hành công vụ, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây mất ANTT và có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự". Mọi hành vi sử dụng bạo lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc kích động, hỗ trợ người khác chống đối lực lượng chức năng đều sẽ bị điều tra, xử lý nghiêm minh. Người dân cần tuyệt đối chấp hành hiệu lệnh, yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng; không tụ tập, can thiệp, bao che hoặc hỗ trợ người vi phạm tìm cách trốn tránh xử lý. Việc hợp tác với lực lượng thi hành công vụ không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.