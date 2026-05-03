Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử lý người đàn ông đăng thông tin xuyên tạc trên không gian mạng

Một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị cơ quan Công an triệu tập sau khi sử dụng tài khoản Facebook đăng bình luận xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Hạo Nhiên

Ngày 3/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Quới Điền mời đương sự N.V. T. (cư trú xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, ông N.V.T. thừa nhận ngày 31/3 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân.

10978893751719727829.jpg
Ông N.V.T. làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi được cơ quan Công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, ông T. đã nhận thức hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt đối với cá nhân lên đến 10 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quới Điền tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video người đàn ông báo tin giả bị nhóm tấn công, cướp tài sản.
#Công an #Vĩnh Long #triệu tập #làm việc #xuyên tạc #thông tin

Bài liên quan

Xã hội

Đăng thông tin xuyên tạc, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đăng bài có nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo, chính quyền địa phương, ông L.V.N. (SN: 1959) bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ngày 29/4, thông tin từ Công an xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lãnh đạo và chính quyền địa phương trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ông L.V.N. (SN: 1959, trú phường Thành Sen) nhiều lần sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải các nội dung trái chiều liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt khẩn cấp đối tượng lợi dụng các quyền tự do để xuyên tạc

Lợi dụng mạng xã hội, Thạch Chanh Tra (Vĩnh Long) thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp nhiều nội dung không đúng sự thật.

Ngày 29/4, thông tin từ Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với bị can Thạch Chanh Tra (54 tuổi, ngụ ấp Chông Bát, xã Long Hiệp, Vĩnh Long) để điều tra về hành “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2025 đến nay, Thạch Chanh Tra lợi dụng mạng xã hội để thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phát trực tiếp với nội dung không đúng sự thật. Đối tượng còn tham gia hội luận các nội dung xuyên tạc chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vu cáo Việt Nam đàn áp dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, cơ quan nhà nước và cá nhân.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử phạt người đàn ông đăng thông tin xúc phạm lực lượng Công an

Với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng uy tín lực lượng Công an, ông T.V.D (Vĩnh Long) bị xử phạt với số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngày 22/4, thông tin từ Công an xã Tân Thủy (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.V.D (SN: 1989, ngụ ấp Tân Phước, xã Tân Thủy, Vĩnh Long) về hành vi đăng tải nội dung xúc phạm uy tín, danh dự của lực lượng Công an trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tân Thủy phát hiện tài khoản Facebook do T.V.D sử dụng đã đăng tải và bình luận những nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm lực lượng Công an xã Tân Thủy, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của lực lượng chức năng cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới