Xử lý người đàn ông đăng thông tin xuyên tạc trên không gian mạng

Một người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long vừa bị cơ quan Công an triệu tập sau khi sử dụng tài khoản Facebook đăng bình luận xúc phạm uy tín lực lượng Công an.

Ngày 3/5, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Quới Điền mời đương sự N.V. T. (cư trú xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, ông N.V.T. thừa nhận ngày 31/3 đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bình luận sai sự thật, có nội dung xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nhân dân.

Ông N.V.T. làm việc với cơ quan Công an.

Sau khi được cơ quan Công an phân tích, giải thích các quy định của pháp luật, ông T. đã nhận thức hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ nội dung đăng tải, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 14/2022/NĐ-CP và Nghị định số 211/2025/NĐ-CP), hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt đối với cá nhân lên đến 10 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Quới Điền tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.