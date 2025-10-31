Hà Nội

Xu hướng hóa trang Halloween ‘gây bão’ nhất năm 2025

Kho tri thức

Xu hướng hóa trang Halloween ‘gây bão’ nhất năm 2025

Mùa Halloween 2025 chứng kiến sự lên ngôi của những xu hướng hóa trang phá cách — từ văn hóa đại chúng, công nghệ tới thời trang bền vững.

T.B (tổng hợp)
Sự bùng nổ của chủ đề idol K-pop + siêu anh hùng ma thuật. Bộ phim K‑Pop Demon Hunters gây tiếng vang toàn cầu, khiến các nhân vật như Huntr/x và Saja Boys trở thành lựa chọn “hot” cho trang phục Halloween.
Xu hướng công nghệ – tương lai. Trang phục robot/cyborg, họa tiết holographic, đèn LED và yếu tố AR được tích hợp mạnh mẽ vào bộ đồ Halloween, tạo cảm giác vừa ma quái vừa hiện đại.
Sự hồi sinh mạnh mẽ của phong cách hoài niệm thập niên 1990/2000. Trang phục dựa vào văn hóa pop thập niên 1990 và đầu 2000, từ nhân vật hoạt hình, game tới show truyền hình, là lựa chọn phổ biến.
Vẫn là phép thuật cổ điển và phong cách gothic nhưng được cập nhật. Phù thủy như Elphaba và Glinda từ phim Wicked, ma cà rồng và zombie nhưng với chất liệu, kiểu dáng thời trang hơn.
Lựa chọn cặp đôi và nhóm hóa trang đồng bộ được ưa chuộng. Từ gia đình, bạn bè tới nhóm bạn, mọi người chọn chủ đề chung như nhân vật phim, game, nhóm nhạc.
Vật liệu tái chế lên ngôi. Nhiều người chọn vật liệu tái chế, đồ thuê, hoặc tự thiết kế bằng vật liệu sẵn có để vừa tiết kiệm vừa sáng tạo.
Xu hướng xoay quanh meme, viral và mạng xã hội. Những nhân vật TikTok, meme hot hay video viral mùa hè cũng tạo nên cơn sốt hóa trang bất ngờ.
