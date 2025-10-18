Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trong buổi livestream mới đây cùng Gil Lê, Xoài Non xuất hiện với diện mạo khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Thiên Anh
Xoài Non để tóc buông xõa tự nhiên, có phần rối và mỏng, không đều màu. Ngoài ra, gương mặt hot girl Instagram này tròn trịa hơn trước, đặc biệt là phần má và cằm lộ rõ dấu hiệu tăng cân.
Trang phục rộng thùng thình khiến hot girl đình đám nhất nhì Vbiz trông khá xuề xoà, khác hẳn hình ảnh chỉn chu, sang trọng từng xây dựng suốt thời gian dài.
Không chỉ thế, thần sắc Xoài Non cũng bị nhận xét là kém tự tin hơn trước.
Trong lúc livestream, Xoài Non liên tục bấm điện thoại, thỉnh thoảng mím môi hoặc kéo áo để che vóc dáng hiện tại. Những hành động nhỏ này nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra, khiến đoạn video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau vài giờ.
Trên các diễn đàn, nhiều người cho rằng Xoài Non đang mất phong độ nhan sắc so với giai đoạn trước khi yêu Gil Lê. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng việc tăng cân là dấu hiệu của sự thoải mái, được Gil Lê yêu thương và chăm sóc kỹ lưỡng.
Một vài người đánh giá khách quan rằng Xoài Non dù có thay đổi ra sao trông vẫn rất xinh đẹp vì cô nàng sở hữu những đường nét sắc sảo, cuốn hút.
Đây không phải lần đầu Xoài Non bị bàn tán trái chiều liên quan đến nhan sắc sau khi yêu Gil Lê.
Cách đây không lâu, Xoài Non từng khiến dân mạng ngỡ ngàng khi xuất hiện với khuôn mặt tròn, bóng lưng lộ rõ dấu hiệu tăng cân.
Trước những ý kiến mỉa mai "Ở trên mạng thì đẹp thiệt nhưng sao ngoài đời lại khác 100% vậy". Xoài Non phản pháo trực tiếp: "Tại photoshop được chưa. Con gái gì nói chuyện vô duyên ngửi không nổi lun á".
Xoài Non sinh năm 2002, là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình lai Tây, gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Cô từng gây chú ý khi xuất hiện trong một số MV ca nhạc, clip quảng cáo và sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.
