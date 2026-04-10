Từ vụ Huyền My pass giày 2 triệu: Đồ hiệu secondhand thành “mỏ vàng”?

Việc Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thanh lý đồ hiệu gây tranh luận, đồng thời cho thấy thị trường đồ hiệu secondhand đang bùng nổ tại Việt Nam.

Những ngày gần đây, câu chuyện Á hậu Nguyễn Trần Huyền My thanh lý một số món đồ hiệu cá nhân trên mạng xã hội bất ngờ thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Trong số đó, một đôi giày hàng hiệu được cho là có giá gốc hàng chục triệu đồng được rao bán lại với giá khoảng 2 triệu đồng.

Câu chuyện pass đồ của Huyền My vẫn đang gây tranh cãi. Dẫu vậy, bài đăng này đã không còn trên tài khoản cá nhân của nàng Á hậu.

Điều khiến câu chuyện gây tranh luận không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở tình trạng món đồ đã qua sử dụng khá rõ. Nhiều người cho rằng với mức độ hao mòn như vậy, mức giá vài triệu đồng vẫn khá cao. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng việc thanh lý đồ cá nhân là chuyện bình thường, người mua – người bán đều tự nguyện, không có gì đáng tranh cãi.

Dù ý kiến trái chiều, câu chuyện này lại hé lộ một thực tế đáng chú ý: thị trường đồ hiệu secondhand, hay còn gọi là thị trường resale hàng hiệu, đang ngày càng sôi động.

Khi tủ đồ của người nổi tiếng trở thành “kho hàng”

Trong giới giải trí, việc thanh lý quần áo, phụ kiện hàng hiệu đã qua sử dụng không phải điều mới mẻ. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng thường xuyên “dọn tủ đồ” sau một thời gian sử dụng.

Theo các chuyên gia thời trang, đặc thù công việc khiến người nổi tiếng thường sở hữu lượng quần áo và phụ kiện lớn hơn nhiều so với người bình thường. Các sự kiện thảm đỏ, chương trình truyền hình, chiến dịch quảng cáo hay buổi chụp hình thời trang đều đòi hỏi trang phục khác nhau.

Trang phục, giày dép hàng hiệu đã qua sử dụng của người nổi tiếng luôn có sức hút và gây bàn tán.

Không ít món đồ chỉ được sử dụng một hoặc hai lần rồi gần như “bị bỏ quên” trong tủ đồ. Vì vậy, việc thanh lý hoặc ký gửi tại các cửa hàng bán đồ hiệu đã qua sử dụng trở thành lựa chọn phổ biến.

Bên cạnh yếu tố giải phóng tủ đồ, một lý do khác khiến các món đồ của người nổi tiếng dễ bán là yếu tố cảm xúc. Với nhiều người hâm mộ, việc sở hữu một món đồ từng thuộc về thần tượng mang giá trị kỷ niệm đặc biệt.

“Đồ của người nổi tiếng thường có sức hút riêng, vì người mua cảm thấy mình đang sở hữu một phần câu chuyện của thần tượng. Điều này khiến sản phẩm dù đã qua sử dụng vẫn có khả năng bán rất nhanh”, một chủ cửa hàng ký gửi hàng hiệu tại TP.HCM chia sẻ.

Thị trường đồ hiệu secondhand bùng nổ

Không chỉ tại Việt Nam, thị trường resale hàng hiệu đang phát triển mạnh trên toàn cầu. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường thời trang toàn cầu Statista và nhiều tổ chức ngành, thị trường thời trang secondhand toàn cầu có tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây.

Nhiều dự báo cho thấy quy mô thị trường này có thể đạt hàng trăm tỷ USD trong vài năm tới, nhờ sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng bền vững và xu hướng tiết kiệm chi phí.

Thị trường pass đồ hiệu phát triển mạnh mẽ.

Các nền tảng resale lớn trên thế giới như The RealReal, Vestiaire Collective hay Depop thu hút hàng triệu người dùng. Tại đây, người bán có thể đăng tải những món đồ xa xỉ đã qua sử dụng như túi xách, giày, đồng hồ hay phụ kiện thời trang với mức giá thấp hơn đáng kể so với hàng mới.

Ông Nguyễn Việt Hưng, chuyên gia nghiên cứu thị trường thời trang, cho rằng xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng.

“Trước đây, nhiều người coi đồ hiệu là biểu tượng của việc sở hữu món đồ mới, đắt tiền. Nhưng hiện nay, thế hệ trẻ quan tâm nhiều hơn đến giá trị sử dụng và tính bền vững. Mua đồ hiệu secondhand giúp họ tiếp cận thương hiệu cao cấp với chi phí thấp hơn”, ông Hưng nhận định.

Thị trường Việt Nam ngày càng sôi động

Tại Việt Nam, chỉ trong vài năm trở lại đây, hàng loạt cửa hàng chuyên kinh doanh hoặc ký gửi đồ hiệu secondhand đã xuất hiện tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram hay TikTok cũng trở thành kênh bán hàng phổ biến. Nhiều shop livestream giới thiệu các mẫu túi xách, giày sneaker, đồng hồ hay kính mắt hàng hiệu đã qua sử dụng, thu hút lượng lớn người xem.

Theo một số cửa hàng resale, mức giá của các sản phẩm này thường thấp hơn 30–70% so với hàng mới, tùy thuộc vào tình trạng sử dụng và độ hiếm của sản phẩm.

Một số dòng sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường secondhand gồm túi xách của Chanel, Louis Vuitton, Dior; giày sneaker của Nike, Balenciaga; hoặc đồng hồ cao cấp.

Đáng chú ý, lượng khách hàng trẻ tham gia thị trường này ngày càng tăng. Không ít người coi việc mua đồ hiệu secondhand là cách “trải nghiệm hàng xa xỉ với chi phí hợp lý”.

Cơ hội kinh doanh từ đồ hiệu cũ

Sự phát triển của thị trường resale cũng mở ra cơ hội kinh doanh cho nhiều cá nhân và doanh nghiệp.

Một mô hình phổ biến là ký gửi hàng hiệu. Người sở hữu sản phẩm gửi đồ tại cửa hàng, cửa hàng sẽ bán giúp và thu phí hoa hồng. Hình thức này giúp người bán không phải tự tìm khách hàng, đồng thời tạo nguồn hàng ổn định cho cửa hàng.

Ngoài ra, nhiều người trẻ cũng tham gia kinh doanh resale bằng cách săn các món đồ hiệu giá tốt rồi bán lại để kiếm lợi nhuận. Với những sản phẩm hiếm hoặc còn mới, mức chênh lệch giá có thể khá cao.

Chuyên gia thời trang Lê Minh Anh cho rằng thị trường resale tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng. “Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm những lựa chọn tiết kiệm hơn. Đồ hiệu secondhand vì thế trở thành phân khúc hấp dẫn, đặc biệt với nhóm khách hàng trẻ”, bà Minh Anh nhận định.

Những rủi ro cần lưu ý

Dù vậy, thị trường đồ hiệu đã qua sử dụng cũng tồn tại nhiều rủi ro. Một trong những vấn đề lớn nhất là tình trạng hàng giả, hàng nhái trà trộn.

Do đặc thù sản phẩm đã qua sử dụng, việc xác định nguồn gốc và độ chính hãng của sản phẩm đôi khi không dễ dàng, đặc biệt với những người mua thiếu kinh nghiệm.

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố cần cân nhắc. Một số món đồ có thể đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, khiến người mua gặp khó khăn khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

Đối với người nổi tiếng, việc thanh lý đồ cá nhân đôi khi cũng có thể gây tranh luận, bởi công chúng thường kỳ vọng họ phải giữ hình ảnh chỉn chu trong mọi hoạt động.

Tuy vậy, nhìn ở góc độ thị trường, câu chuyện từ vụ việc của Nguyễn Trần Huyền My cho thấy đồ hiệu secondhand không còn là xu hướng nhỏ lẻ mà đang dần trở thành một phần của nền kinh tế tiêu dùng mới.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến tính bền vững và hiệu quả chi tiêu, thị trường mua bán hàng hiệu đã qua sử dụng được dự báo sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới.