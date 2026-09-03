Kết thúc tháng 8/2026, Kia bán 83.793 xe tại Mỹ, thiết lập mức cao nhất lịch sử của hãng. Đáng chú ý, doanh số xe hybrid gần gấp đôi so với cùng kỳ.

Video: Đánh giá Kia Sportage Hybrid 2026 tại Việt Nam.

Kia tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tại thị trường Mỹ khi thiết lập kỷ lục doanh số mới trong tháng 8. Tổng cộng 83.793 xe Kia đã được giao đến khách hàng trong tháng vừa qua, tăng 786 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh kết quả chung, K4, K5, Carnival, Seltos, Sportage và Telluride đều ghi nhận tháng 8 có doanh số cao nhất từ trước đến nay của từng dòng xe.

Xe hybrid bùng nổ giúp Kia phá kỷ lục doanh số tháng 8/2026.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là sự tăng trưởng của nhóm xe hybrid. Theo Kia, doanh số các mẫu xe sử dụng hệ truyền động này tăng 99% so với cùng kỳ. Nguồn tin cho rằng giá nhiên liệu ở mức cao, trong bối cảnh xung đột tại Iran, là một trong những yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm hơn tới xe tiết kiệm nhiên liệu.

Trái ngược với kết quả của xe hybrid, các mẫu ôtô thuần điện của Kia lại ghi nhận doanh số đi xuống. Trong tháng 8, Kia EV6 bán được 712 chiếc tại Mỹ, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước. EV9 đạt 1.789 xe, tương ứng mức giảm 33%. Kết quả này cho thấy việc giá xăng tăng đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với xe hybrid, nhưng chưa đủ để tạo ra sự dịch chuyển tương tự sang ôtô thuần điện trong tháng vừa qua.

Sportage là mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Mỹ trong tháng 8 với 18.723 chiếc.

Sportage là mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại Mỹ trong tháng 8 với 18.723 chiếc được tiêu thụ. Kết quả này chỉ nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số lũy kế từ đầu năm tăng gần 8,5%. Đứng phía sau là Kia K4 với 12.881 xe và Telluride với 12.693 xe.

Telluride vừa bước sang phiên bản thiết kế lại và đang có kết quả kinh doanh tích cực. Doanh số lũy kế của mẫu SUV này tăng 16,7% so với cùng kỳ. Theo nguồn tin, việc bổ sung phiên bản hybrid trong lần thay đổi gần đây cũng góp phần hỗ trợ sức bán của Telluride. Seltos 2027 cũng có tháng kinh doanh đáng chú ý khi đạt 9.214 xe, tăng 65,3% so với cùng kỳ. Mẫu crossover này có giá khởi điểm 24.990 USD tại Mỹ và dự kiến được bổ sung phiên bản hybrid vào cuối năm.