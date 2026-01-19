Xe hơi tông vào lan can vỡ vụn, tài xế bước ra nguyên vẹn như không có gì

Xe con 4 chỗ bất ngờ tông vào lan can đường, vỡ nát phần đầu nhưng bất ngờ một người theo hướng trong xe bước ra và không hề bị thương.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, chiếc xe con đang lưu thông trên đường đã bất ngờ tông mạnh vào lan can bên đường, thông tin trên báo Người lao động.

Video: Group Tai nạn giao thông / Facebook

Theo đoạn video do người dân cung cấp và đăng tải lên MXH, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 22h ngày 16/1.

Thời điểm trên, một số người dân đang uống nước trước cửa nhà thì giật mình khi thấy một chiếc ô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Phú Thọ tông thẳng vào lan can đường.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô biến dạng, vỡ nát phần đầu. Ngay sau tai nạn, 1 người đàn ông bước ra từ ô tô trong tình trạng lành lặn, không có thương tích, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô chỉ có một mình tài xế.