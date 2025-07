Xe "Đức Hữu" núp bóng xe hợp đồng đón trả khách vô tội vạ ở Hà Nội

Ngày 2/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, chiều 28/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn xã Mường So, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện hai xe máy vi phạm giao thông. Thiếu tá Hà Văn Minh đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Thiếu tá Hà Văn Minh.