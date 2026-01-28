Xe chở rác bị mất phanh và đâm vào mọi thứ trên đường đi, 2 người thiệt mạng

Một chiếc xe chở rác bị mất phanh trên đường phố Venezuela , gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến hai người thiệt mạng và ít nhất sáu người bị thương nặng. Vì vụ tai nạn đã được ghi lại bằng video , vụ việc đang lan truyền chóng mặt trên toàn thế giới thông qua các nền tảng kỹ thuật số, nơi xuất hiện nhiều ý kiến ​​trái chiều, thông tin trên trang Heraldodemexico.com.

Video: @Ian_Collins_03 / X

Vụ tai nạn đáng tiếc này xảy ra vào chiều thứ Hai, ngày 19 tháng 1, trên đường phố thuộc khu vực La Tendida , thị trấn Samuel Darío Maldonado , bang Táchira , Venezuela . Nhờ camera an ninh được lắp đặt trong một ngôi nhà ở khu vực này, thảm kịch đáng tiếc này đã được ghi lại bằng video. Theo báo cáo ban đầu từ các nhà chức trách, nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật.

Đoạn video lan truyền trên các nền tảng kỹ thuật số cho thấy một chiếc xe chở rác hạng nặng đang chạy xuống dốc trên một con đường hơi dốc. Tuy nhiên, chiếc xe đột nhiên mất kiểm soát và bắt đầu lao xuống dốc không kiểm soát, đâm trực diện vào nhiều phương tiện đang đậu dọc lề đường. Sau đó, nó cán qua một người đi xe máy , và cuối cùng, chiếc xe bị lật . Cần lưu ý rằng trong video được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy rõ tài xế đã nhảy ra khỏi cabin để cứu mạng mình.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã gây ra sự huy động quy mô lớn các đội cứu hộ khẩn cấp tại đô thị Samuel Darío Maldonado. Người dân cũng đã hỗ trợ ban đầu cho những người bị ảnh hưởng, khi nhiều người được báo cáo là bị mắc kẹt trong xe và những người khác bị xe tông. Báo cáo ban đầu từ cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết hai người đã thiệt mạng và ít nhất sáu người khác phải nhập viện do bị thương nặng. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân và tình trạng hiện tại của những người bị thương chưa được xác định, vì vậy dự kiến ​​sẽ có thông tin cập nhật chính thức trong những giờ tới.

Như đã đề cập trước đó, các cuộc điều tra ban đầu cho thấy xe chở rác liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đã bị hỏng phanh ; tuy nhiên, có thông tin cho rằng một cuộc điều tra sẽ được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn nhằm quy trách nhiệm nếu cần thiết.