Xe bus rơi khỏi thang nâng tại kho bảo dưỡng, phát nổ khiến 2 người chết

Vụ nổ kinh hoàng đã khiến ít nhất 2 công nhân thiệt mạng bên trong kho bảo dưỡng xe buýt ở Texas, Mỹ.

Trường Hân dịch

Theo El Paso Times, các quan chức của thành phố đã công bố video giám sát về vụ nổ và hỏa hoạn trên xe buýt El Paso Sun Metro khiến hai nhân viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Các video được công bố vào thứ Tư, ngày 22 tháng 10, theo yêu cầu công khai hồ sơ. Video cho thấy một chiếc xe buýt Sun Metro rơi khỏi thang nâng thủy lực vào khoảng 1h chiều ngày 11/2 tại một gara bảo trì tại Trung tâm Điều hành Sun Metro, địa chỉ 10151 Montana Ave., gần đường Wedgewood ở Đông El Paso.

Vụ nổ khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương.

Các video cho thấy một vụ nổ lớn khiến nhiều nhân viên phải bỏ chạy khỏi đám khói và lửa lớn.

Một đoạn video dài năm phút từ khu vực nâng thủy lực cho thấy hai nhân viên đang làm việc gần phía sau xe buýt khi xe buýt bắt đầu từ từ rơi khỏi thang máy. Các nhân viên đã cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe buýt đang rơi, nhưng dường như đã bị nó va trúng khi nó rơi trúng họ. Một vụ nổ lớn được nhìn thấy khi xe buýt chạm đất.

Một góc quay khác cho thấy cảnh xe buýt rơi khỏi thang nâng thủy lực, các nhân viên từ các khu vực lân cận hoảng loạn chạy tán loạn và tìm chỗ ẩn nấp trên sàn để tránh ngọn lửa lớn và mảnh vỡ do vụ nổ gây ra. Một người phụ nữ đang lau sàn thì quay lại, thấy xe buýt rơi xuống và bỏ chạy khi một quả cầu lửa bao quanh. Cô ấy được nhìn thấy dùng áo khoác che mặt khi tiếp tục chạy trốn. Đoạn video kết thúc với cảnh chiếc xe buýt bốc cháy, khói và mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

Các video khác cho thấy cảnh bên ngoài trạm xe buýt bị vụ nổ làm một số phần mái và tường bị sập.

Một báo cáo của Văn phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy El Paso cho biết vụ nổ xảy ra sau khi một chiếc xe buýt Sun Metro "vô tình rơi khỏi thang nâng thủy lực" và một bình khí nén tự nhiên bị thủng.

Vụ hỏa hoạn đã khiến nhân viên của Sun Metro là Ruben Ibarra và German Garcia thiệt mạng . Sáu nhân viên khác bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Lính cứu hỏa El Paso đã chiến đấu với ngọn lửa trong nhiều giờ, cuối cùng đã dập tắt được ngọn lửa vào lúc 4h40 chiều. Khoảng 48 đơn vị cứu hỏa và hơn 100 lính cứu hỏa đã tham gia dập lửa. Nhà để xe bảo trì vẫn là địa điểm điều tra hỏa hoạn tích cực trong nhiều ngày do "vẫn còn những mối nguy hiểm đáng kể, bao gồm mất ổn định kết cấu, vật liệu nguy hiểm, dầu và khí", người phát ngôn thành phố Laura Cruz-Acosta cho biết trong một tuyên bố vào tháng 2.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tòa nhà, khiến mái nhà và tường bị sập.

