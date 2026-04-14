Triệu tập nhóm thiếu niên liên quan vụ xô xát trên đường phố ở Nghệ An

Mâu thuẫn cá nhân, nhóm thiếu niên tại phường Thành Vinh (Nghệ An) hẹn nhau ra đường giải quyết rồi lao vào xô xát, bất chấp sự can ngăn của người xung quanh.

Ngày 13/4, thông tin Công an phường Thành Vinh (Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị đã triệu tập 4 thiếu niên liên quan đến vụ xô xát xảy ra trên địa bàn để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Thành Vinh xác minh, làm rõ vụ nhóm thiếu niên xô xát trên đường Đặng Tất.



Trước đó, sáng 12/4, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên cãi vã rồi lao vào đánh nhau trên đường Đặng Tất. Đáng chú ý, dù có người can ngăn, một số đối tượng khác vẫn kích động, cổ vũ, khiến vụ việc diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Trong ngày 12/4, các cá nhân liên quan được mời đến trụ sở làm việc; đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu người giám hộ và nhân chứng phối hợp để phục vụ công tác xác minh.

đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm thanh, thiếu niên cãi vã rồi lao vào đánh nhau trên đường Đặng Tất. (ảnh cắt từ clip)

Theo kết quả xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai thiếu niên cùng sinh năm 2010. Khoảng 21h ngày 11/4, một bên gọi đối phương đến khu vực số 94 đường Đặng Tất để giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, nhóm này rủ thêm một số người đi cùng và xảy ra xô xát. Vụ việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Hiện, Công an phường Thành Vinh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.