Vụ kẹo rau Kera sai phạm thế nào khiến Thùy Tiên bị khởi tố?

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau Kera/ Nguồn: Internet

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) để điều tra về hành vi “lừa dối khách hàng” theo quy định tại Bộ luật Hình sự. Vụ việc liên quan đến hoạt động quảng cáo và phân phối sản phẩm kẹo rau Kera, một loại thực phẩm bổ sung do Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt công bố và đưa ra thị trường từ cuối năm 2024.

Quảng cáo gian dối, sai lệch thành phần

Theo điều tra ban đầu, Thùy Tiên cùng một số nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội như TikToker Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã nhiều lần livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau Kera. Trong các buổi phát trực tiếp, Thùy Tiên tuyên bố kẹo rau là “đứa con tinh thần” của mình và khẳng định chỉ cần ăn 2-3 viên mỗi ngày có thể thay thế rau củ, cung cấp đủ chất xơ cho người dùng.

Kẹo rau củ Kera có chứa chất sorbitol là chất nhuận tràng chiếm tỷ lệ 35% trong thành phần.

Một đoạn quảng bá từng được lan truyền rộng rãi ghi nhận lời cô nói: “Tôi không ăn được rau vì mùi vị nhưng lại ăn được kẹo. Với những người như tôi, đây là giải pháp bổ sung chất xơ cực kỳ tiện lợi”.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy, hàm lượng bột rau trong sản phẩm chỉ đạt từ 0,61% đến 0,75%, thấp hơn rất nhiều so với mức 28% như công bố. Ngoài ra, nguyên liệu bột rau không được thu mua từ các nông trại đạt chuẩn VietGAP như quảng cáo.

Thành phần chính là sorbitol, chất có tác dụng nhuận tràng mạnh

Sản phẩm kẹo rau Kera có chứa sorbitol, một chất tạo ngọt có tác dụng nhuận tràng, chiếm tới 35% thành phần sản phẩm. Tuy nhiên, chất này không được công bố rõ ràng trên bao bì hoặc trong các nội dung quảng cáo.

Sorbitol có thể sử dụng như thuốc nhuận tràng.

Theo các chuyên gia y tế, sorbitol là chất phụ gia thường dùng trong bánh kẹo, có thể gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy nếu sử dụng quá liều. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, trung bình mỗi viên kẹo Kera chứa khoảng 1 gram sorbitol. Như vậy, nếu người dùng sử dụng 20 viên mỗi ngày như một số hướng dẫn, lượng sorbitol nạp vào sẽ lên tới 20 gram – vượt ngưỡng an toàn được khuyến cáo trong nhiều tài liệu y học.

Chuyên gia dinh dưỡng nhận định: “Sorbitol không phải chất cấm, nhưng việc sử dụng phải đúng liều lượng. Với trẻ em hoặc người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, dùng quá nhiều có thể gây rối loạn tiêu hóa”.

Vi phạm quy định ghi nhãn thực phẩm

Theo quy định của pháp luật, các chất có khả năng gây tác dụng phụ như sorbitol bắt buộc phải được ghi rõ trên nhãn sản phẩm. Việc không công bố thành phần hoặc công bố sai sự thật về hàm lượng và công dụng được xem là hành vi vi phạm quy định ghi nhãn thực phẩm và quảng cáo sản phẩm.

Cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và cảnh báo người tiêu dùng cẩn trọng với các sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ thành phần, nguồn gốc.