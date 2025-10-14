Vụ 'bác sĩ' dùng bằng không hợp pháp, chủ phòng khám lên tiếng

Mặc dù tuyển dụng và để một “bác sĩ” dùng bằng không hợp pháp, đại diện phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn (Cà Mau) khẳng định, đã tuyển dụng đúng theo quy trình.

Ngày 14/10, trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông La Văn Khoa - đại diện Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau) khẳng định, phòng khám tuyển dụng ông Nguyễn Xuân Hưng – người bị kết luận là có bằng bác sĩ không hợp pháp, đúng theo quy trình tuyển dụng của doanh nghiệp. Việc phát hiện bằng bác sĩ không hợp pháp của ông Hưng chỉ xảy ra sau khi người này chuyển sang làm việc tại một cơ sở y tế khác.

Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn - nơi ông Hưng từng hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

“Phòng khám đã cung cấp tất cả các chứng từ, hồ sơ cho cơ quan điều tra. Chúng tôi chỉ là nạn nhân bởi hồ sơ cá nhân là do ông Hưng cung cấp ”, ông Khoa nói qua điện thoại.

Như Tiền Phong thông tin, Trường đại học Y Dược TPHCM đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẳng định bằng chuyên khoa cấp I, chuyên ngành Nội khoa của ông Nguyễn Xuân Hưng không có trong cơ sở dữ liệu đào tạo và cấp bằng tại trường này .

Sau đó, Bảo hiểm xã hội Cà Mau đã làm việc tại Phòng khám đa khoa Y Đức Sài Gòn. Qua kiểm tra cho thấy, ông Hưng làm việc tại đây từ tháng 1 - 5/2025, đã khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân, với tổng chi phí phát sinh hơn 1,3 tỷ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Một lãnh đạo của Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã báo cáo vụ việc ông Nguyễn Xuân Hưng dùng bằng bác sĩ không hợp pháp hành nghề khám, chữa bệnh đến UBND và Công an tỉnh.