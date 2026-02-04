Vụ 46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên, tìm thấy vi khuẩn E. coli

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết, kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân trong vụ 46 người nghi ngộ độc cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli. Từ chiều 3/2 đến sáng 4/2, bệnh viện không ghi nhận thêm ca mới.
Vụ ngộ độc có tổng cộng 46 trường hợp nhập viện, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Ngày 3/2, bệnh viện đã cho xuất viện 4 trường hợp, dự kiến trong hôm nay tiếp tục cho ra viện thêm một số bệnh nhân do tình trạng sức khỏe ổn định.
Trước đó, ngày 31/1, một đơn vị trên địa bàn phường Bà Rịa tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn được đặt tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển về trụ sở đơn vị. Các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối và lẩu cá mú nấu ngót.
Đến khoảng 14h ngày 1/2, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2.
Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.
Nhiễm khuẩn E. coli chủ yếu do ăn uống thực phẩm, nước chứa vi khuẩn (thịt chưa chín, rau sống, sữa tươi) hoặc lây nhiễm chéo qua tay bẩn/tiếp xúc động vật. Nguyên nhân gốc rễ bao gồm quy trình vệ sinh kém, bảo quản thức ăn không đúng cách và tiếp xúc với người bệnh.
Vi khuẩn E. Coli là nguyên nhân gây các bệnh về đường tiêu hóa như: Tiêu chảy hay còn gọi là nhiễm độc thức ăn: Người bệnh có biểu hiện sốt, tiêu chảy, nôn. Biến chứng nặng xảy ra thường là do tiêu chảy nhiều mà không được bù dịch kịp thời dẫn đến trụy mạch, rối loạn tuần hoàn, suy thận... ;
Nhiễm khuẩn huyết là khi vi khuẩn này xâm nhập vào đường tiêu hóa rồi tiếp tục xâm nhập vào các mạch máu trong cơ thể làm tổn thương các tạng lân cận như tim, thận, não khiến người nhiễm E. Coli có thể tử vong; Nhiễm khuẩn đường tiểu do vi khuẩn E. coli, đi từ bộ phận cuối cùng của đường tiêu hóa là hậu môn sang lỗ tiểu ngoài, đi ngược dòng vào đường niệu. Hoặc là vi khuẩn E. Coli gây nhiễm khuẩn huyết và vi khuẩn từ máu bệnh nhân đi khắp cơ thể, đến đường niệu và gây nhiễm khuẩn đường tiểu; Viêm màng não và các nhiễm khuẩn khác trong hệ thống tiêu hóa...