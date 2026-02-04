Hà Nội

Sống Khỏe

Vụ 46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên, tìm thấy vi khuẩn E. coli

46 người nhập viện sau bữa tiệc tất niên, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều trường hợp dương tính với vi khuẩn E. coli.

Bình Nguyên

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết, kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân trong vụ 46 người nghi ngộ độc cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli. Từ chiều 3/2 đến sáng 4/2, bệnh viện không ghi nhận thêm ca mới.

Vụ ngộ độc có tổng cộng 46 trường hợp nhập viện, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Ngày 3/2, bệnh viện đã cho xuất viện 4 trường hợp, dự kiến trong hôm nay tiếp tục cho ra viện thêm một số bệnh nhân do tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự bữa tiệc tất niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: TTXVN

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự bữa tiệc tất niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 31/1, một đơn vị trên địa bàn phường Bà Rịa tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn được đặt tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển về trụ sở đơn vị. Các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối và lẩu cá mú nấu ngót.

Vi khuẩn E. coli kích thích hệ miễn dịch của cơ thể con người. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Vi khuẩn E. coli kích thích hệ miễn dịch của cơ thể con người. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Đến khoảng 14h ngày 1/2, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Nhiễm khuẩn E. coli chủ yếu do ăn uống thực phẩm, nước chứa vi khuẩn (thịt chưa chín, rau sống, sữa tươi) hoặc lây nhiễm chéo qua tay bẩn/tiếp xúc động vật. Nguyên nhân gốc rễ bao gồm quy trình vệ sinh kém, bảo quản thức ăn không đúng cách và tiếp xúc với người bệnh.

Vi khuẩn E. Coli là nguyên nhân gây các bệnh về đường tiêu hóa như: Tiêu chảy hay còn gọi là nhiễm độc thức ăn: Người bệnh có biểu hiện sốt, tiêu chảy, nôn. Biến chứng nặng xảy ra thường là do tiêu chảy nhiều mà không được bù dịch kịp thời dẫn đến trụy mạch, rối loạn tuần hoàn, suy thận... ;

Nhiễm khuẩn huyết là khi vi khuẩn này xâm nhập vào đường tiêu hóa rồi tiếp tục xâm nhập vào các mạch máu trong cơ thể làm tổn thương các tạng lân cận như tim, thận, não khiến người nhiễm E. Coli có thể tử vong; Nhiễm khuẩn đường tiểu do vi khuẩn E. coli, đi từ bộ phận cuối cùng của đường tiêu hóa là hậu môn sang lỗ tiểu ngoài, đi ngược dòng vào đường niệu. Hoặc là vi khuẩn E. Coli gây nhiễm khuẩn huyết và vi khuẩn từ máu bệnh nhân đi khắp cơ thể, đến đường niệu và gây nhiễm khuẩn đường tiểu; Viêm màng não và các nhiễm khuẩn khác trong hệ thống tiêu hóa...

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận tăng ca bệnh tay chân miệng

Tuần qua, Hà Nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết giảm nhưng bệnh tay chân miệng tăng, xuất hiện thêm ổ dịch trong trường học.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 23/1 đến ngày 30/1), toàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 15 phường, xã, giảm 20 trường hợp so với tuần trước (37 trường hợp).

Cộng dồn năm 2026 ghi nhận 113 trường hợp, số mắc giảm so với cùng kỳ năm 2025 (124/0), bệnh nhân ghi nhận tại 52 phường, xã. Trong tuần không ghi nhận ổ dịch, cộng dồn 2026 chưa ghi nhận ổ dịch.

Sống Khỏe

46 người nhập viện sau tiệc liên hoan cuối năm tại TP HCM

Sau tiệc tất niên, 46 người có triệu chứng ngộ độc, đa số đã ổn định, các mẫu thức ăn đang được xét nghiệm để xác định nguyên nhân.

Chiều 3/2, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, TP HCM thông tin, bệnh viện đang điều trị cho 46 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc tất niên của một đơn vị đóng tại phường Bà Rịa.

Theo bệnh viện, các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2. Đến chiều 3/2, tiếp tục có thêm một số trường hợp đến khám và điều trị.

Sống Khỏe

Người dân cần chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh do virus Nipah

Với nguy cơ cao, Hà Nội thực hiện nhiều biện pháp kiểm dịch, giám sát chặt chẽ, khuyến cáo người dân phòng tránh virus Nipah hiệu quả.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trước nguy cơ xâm nhập của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus Nipah, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đồng thời yêu cầu các trạm y tế xã, phường chủ động triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng.

Bệnh do virus Nipah là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong rất cao. Hiện nay, thế giới chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh này. Vì vậy, việc phát hiện sớm và kiểm soát chặt chẽ nguy cơ dịch bệnh được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

