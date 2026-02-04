Vụ 46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên, tìm thấy vi khuẩn E. coli

46 người nhập viện sau bữa tiệc tất niên, kết quả xét nghiệm cho thấy nhiều trường hợp dương tính với vi khuẩn E. coli.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM) cho biết, kết quả cấy bệnh phẩm ở một số bệnh nhân trong vụ 46 người nghi ngộ độc cho thấy dương tính với vi khuẩn E. coli. Từ chiều 3/2 đến sáng 4/2, bệnh viện không ghi nhận thêm ca mới.

Vụ ngộ độc có tổng cộng 46 trường hợp nhập viện, trong đó 16 người được khám cấp cứu, cho thuốc về nhà theo dõi, 30 người nhập viện điều trị. Ngày 3/2, bệnh viện đã cho xuất viện 4 trường hợp, dự kiến trong hôm nay tiếp tục cho ra viện thêm một số bệnh nhân do tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự bữa tiệc tất niên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 31/1, một đơn vị trên địa bàn phường Bà Rịa tổ chức tiệc tất niên với khoảng 170 người tham dự. Thức ăn được đặt tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển về trụ sở đơn vị. Các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối và lẩu cá mú nấu ngót.

Vi khuẩn E. coli kích thích hệ miễn dịch của cơ thể con người. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Đến khoảng 14h ngày 1/2, một số người xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, điều trị. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ chiều 1/2.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm và báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.