Volkswagen Tiguan 2025 "dính án" triệu hồi, lo ngại túi khí bị vô hiệu hoá

Các mẫu xe Volkswagen Tiguan 2025 bị triệu hồi vì nghi ngờ hệ thống PODS có thể vô hiệu hóa túi khí hành khách phía trước do có khả năng thiếu một mối nối.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe SUV Volkswagen Tiguan 2025.

Volkswagen đang phải đối mặt với đợt thu hồi sản phẩm tại thị trường Hoa Kỳ, trong đó một số xe Tiguan đời 2025 có thể gặp lỗi ở hệ thống dây dẫn của hệ thống phát hiện người ngồi trên xe. Theo nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Wolfsburg, túi khí dành cho hành khách phía trước có thể bị vô hiệu hóa.

Các mẫu xe crossover bị nghi ngờ sản xuất cho năm mẫu 2025 chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 3 năm 2025 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025. Mẫu Tiguan được thiết kế lại dành cho thị trường Bắc Mỹ được sản xuất tại nhà máy Volkswagen de Mexico ở Puebla, nơi cũng sản xuất các mẫu xe nhỏ hơn như Jetta và Taos. Trong nửa đầu năm 2025, gần 160.000 xe crossover và sedan đã được sản xuất tại nhà máy ở Mexico.

1-9283.jpg
Volkswagen Tiguan 2025 "dính án" triệu hồi, lo ngại túi khí bị vô hiệu hoá.

Volkswagen cho rằng hệ thống PODS có thể vô hiệu hóa túi khí hành khách phía trước do có khả năng thiếu một mối nối. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tình trạng thu hồi này, không ai khác ngoài Volkswagen de Mexico. Sau khi nhận được rất nhiều khiếu nại từ thực tế, nhà sản xuất ôtô Đức đã bắt đầu xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc vào tháng 7/2025.

Lỗi này được ghi nhận ở nhiều xe trong đội xe của Volkswagen, biểu hiện là thiếu sự siết chặt ở dây dẫn của bộ phận gia nhiệt. Sau đó, Volkswagen đã xác nhận phân tích nguyên nhân gốc rễ của nhà cung cấp, rồi quyết định thu hồi tất cả các xe có khả năng bị ảnh hưởng. Đến nay, Volkswagen đã nhận được 58 khiếu nại liên quan đến tình trạng này tại thị trường Mỹ.

3-9310.jpg
Lỗi này được ghi nhận ở nhiều xe trong đội xe của Volkswagen, biểu hiện là thiếu sự siết chặt ở dây dẫn của bộ phận gia nhiệt.

Tháng 4/2025, nhà cung cấp đã cải tiến quy trình ép đầu dây. Các đại lý của Volkswagen đã được hướng dẫn sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện ở ghế hành khách phía trước mà không tính phí cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Volkswagen Tiguan 2025 có bốn phiên bản khác nhau, trong đó chỉ có phiên bản SEL R-Line Turbo được trang bị động cơ EA888 bằng gang với công suất 268 mã lực. Các phiên bản thấp hơn có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 221 pound-feet (300 Nm), và được trang bị hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn thay vì hệ dẫn động bốn bánh 4MOTION.

2-4018.jpg
Volkswagen Tiguan 2025 có bốn phiên bản, trong đó chỉ có phiên bản SEL R-Line Turbo được trang bị động cơ EA888 bằng gang với công suất 268 mã lực.

Trong trường hợp này, 4MOTION là viết tắt của hệ thống khớp nối điện thủy lực Haldex, chuyển tới 50% mô-men xoắn đến bánh sau trong vòng 100 mili giây. Vì là hệ thống Haldex, nên nó chủ yếu dẫn động cầu trước để tiết kiệm nhiên liệu tối đa.

Các phiên bản trang bị hệ dẫn động 4MOTION đạt mức tiêu hao nhiên liệu 25 dặm/gallon (9,4 lít/100 km) trong chu trình thử nghiệm kết hợp. Chuyển sang hệ dẫn động cầu trước đơn thuần sẽ cho mức tiêu hao nhiên liệu 28 hoặc 29 dặm/gallon (8,4 hoặc 8,1 lít/100 km) trong thử nghiệm của EPA.

