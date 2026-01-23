Voi hung dữ làm thiệt mạng 22 người, dân làng hoảng sợ phải ngủ trên mái nhà

Người dân các làng mạc ở miền đông Ấn Độ đang vô cùng hoảng sợ vì một con voi hung dữ vẫn tiếp tục tự do đi lại sau khi giết chết ít nhất 22 người.

Trong số những người thiệt mạng có bốn trẻ em, bao gồm một em bé tám tháng tuổi, đoạn phim kinh hoàng cho thấy người dân địa phương đang chạy tán loạn để cứu mạng khi con thú hung dữ lao về phía họ, theo The Sun.

Video: The Sun

Người dân làng đã bỏ lại những túp lều tạm bợ , một số người tìm nơi trú ẩn trên mái nhà bằng phẳng hoặc trên cây cao khi màn đêm buông xuống.

Con voi đực non – có thể nhận dạng nhờ một chiếc ngà duy nhất – hiện vẫn đang lang thang ở huyện West Singhbhum, bang Jharkhand, cách New Delhi khoảng 730 dặm về phía đông, gây ra nỗi sợ hãi lan rộng ở hàng chục ngôi làng.

Người ta tin rằng con vật đang trong thời kỳ động dục – giai đoạn giao phối được đánh dấu bằng nồng độ testosterone cao, tính hung hăng và mạnh mẽ.

Các quan chức cho biết tình trạng này có thể kéo dài đến 20 ngày. Giới chức Ấn Độ đã phát động một cuộc truy lùng quy mô lớn, huy động hơn 100 nhân viên kiểm lâm. Cuộc truy tìm này có sự tham gia của ít nhất 80 sĩ quan nhằm mục đích truy lùng và khống chế con voi trước khi nó tấn công lần nữa.

Aditya Narayan, cán bộ lâm nghiệp khu vực huyện Chaibasa, cho biết con vật đã tấn công bừa bãi.

Các quan chức xác nhận rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng chỉ trong chín ngày, từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1, tại các khu rừng Chaibasa và Kolhan thuộc Tây Singhbhum – một phần của một trong những khu rừng Sal lớn nhất châu Á.

Xung đột giữa người và voi đã hoành hành khu vực này trong nhiều năm, với các quan chức và nhà nghiên cứu cho rằng bạo lực này có liên quan đến sự suy giảm diện tích rừng, sự phân mảnh môi trường sống và sự gia tăng hoạt động của con người gần các hành lang di chuyển của voi.

Kuldeep Meena, một cán bộ lâm nghiệp cấp huyện khác, cho biết quy mô của các vụ tấn công là "chưa từng có" và "đây là lần đầu tiên một mô hình gây tử vong như vậy được liên kết với một con voi đực duy nhất trong khu vực."

Hầu hết các vụ giết người xảy ra vào ban đêm, khi người dân đang canh giữ lúa gạo dự trữ trên đồng ruộng và trong kho, một tập quán phổ biến ở vùng nông thôn Ấn Độ.

Các quan chức lâm nghiệp cho biết con voi này còn non, nhanh nhẹn và liên tục di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm, khiến việc theo dõi nó vô cùng khó khăn.