Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Voi hung dữ làm thiệt mạng 22 người, dân làng hoảng sợ phải ngủ trên mái nhà

Người dân các làng mạc ở miền đông Ấn Độ đang vô cùng hoảng sợ vì một con voi hung dữ vẫn tiếp tục tự do đi lại sau khi giết chết ít nhất 22 người.

Trường Hân dịch

Trong số những người thiệt mạng có bốn trẻ em, bao gồm một em bé tám tháng tuổi, đoạn phim kinh hoàng cho thấy người dân địa phương đang chạy tán loạn để cứu mạng khi con thú hung dữ lao về phía họ, theo The Sun.

Video: The Sun

Người dân làng đã bỏ lại những túp lều tạm bợ , một số người tìm nơi trú ẩn trên mái nhà bằng phẳng hoặc trên cây cao khi màn đêm buông xuống.

Con voi đực non – có thể nhận dạng nhờ một chiếc ngà duy nhất – hiện vẫn đang lang thang ở huyện West Singhbhum, bang Jharkhand, cách New Delhi khoảng 730 dặm về phía đông, gây ra nỗi sợ hãi lan rộng ở hàng chục ngôi làng.

Người ta tin rằng con vật đang trong thời kỳ động dục – giai đoạn giao phối được đánh dấu bằng nồng độ testosterone cao, tính hung hăng và mạnh mẽ.

Các quan chức cho biết tình trạng này có thể kéo dài đến 20 ngày. Giới chức Ấn Độ đã phát động một cuộc truy lùng quy mô lớn, huy động hơn 100 nhân viên kiểm lâm. Cuộc truy tìm này có sự tham gia của ít nhất 80 sĩ quan nhằm mục đích truy lùng và khống chế con voi trước khi nó tấn công lần nữa.

Aditya Narayan, cán bộ lâm nghiệp khu vực huyện Chaibasa, cho biết con vật đã tấn công bừa bãi.

Các quan chức xác nhận rằng ít nhất 20 người đã thiệt mạng chỉ trong chín ngày, từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 1, tại các khu rừng Chaibasa và Kolhan thuộc Tây Singhbhum – một phần của một trong những khu rừng Sal lớn nhất châu Á.

Xung đột giữa người và voi đã hoành hành khu vực này trong nhiều năm, với các quan chức và nhà nghiên cứu cho rằng bạo lực này có liên quan đến sự suy giảm diện tích rừng, sự phân mảnh môi trường sống và sự gia tăng hoạt động của con người gần các hành lang di chuyển của voi.

Kuldeep Meena, một cán bộ lâm nghiệp cấp huyện khác, cho biết quy mô của các vụ tấn công là "chưa từng có" và "đây là lần đầu tiên một mô hình gây tử vong như vậy được liên kết với một con voi đực duy nhất trong khu vực."

Hầu hết các vụ giết người xảy ra vào ban đêm, khi người dân đang canh giữ lúa gạo dự trữ trên đồng ruộng và trong kho, một tập quán phổ biến ở vùng nông thôn Ấn Độ.

Các quan chức lâm nghiệp cho biết con voi này còn non, nhanh nhẹn và liên tục di chuyển, đặc biệt là vào ban đêm, khiến việc theo dõi nó vô cùng khó khăn.

#voi hung dữ #Ấn Độ #động vật hoang dã #xung đột người voi #tử vong #bảo vệ rừng

Bài liên quan

Video

Người đàn ông bị voi giẫm tử vong khi đang chụp ảnh

Một người đàn ông 32 tuổi bị giẫm chết bởi con voi trong một đàn voi gồm tám con, anh ta tiếp cận chúng để chụp ảnh tự sướng trước khi bị tấn công.

Một trong những trường hợp tử vong đáng chú ý nhất liên quan đến Amit Kumar Rajwar (32 tuổi), một nhân viên bảo vệ của Central Coalfields Limited. Chiều thứ Ba (ngày 16/12), Rajwar được cho là đã tiếp cận một đàn tám con voi gần Trạm cấp liệu Ara số 4 ở Tây Bokaro để quay video và chụp ảnh tự sướng, thông tin trên trang Latestly.com.

Nguồn: @RajeshTomarTV / X
Xem chi tiết

Video

Xe tải tông chết voi con, voi mẹ không chịu rời hiện trường

Vụ tai nạn liên quan đến một con voi đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ bởi tình mẫu tử thiêng liêng giữa hai con vật

Xe tải tông chết voi con, voi mẹ không chịu rời hiện trường

Một con voi con bị xe tải cán chết khi cùng voi mẹ băng qua đường tại bang Perak (Malaysia), khiến nhiều người cảm động khi voi mẹ cứ đứng bên cạnh và dường như còn tìm cách đẩy chiếc xe tải ra để cứu con.

Đoạn video lan truyền trên mạng, được ghi lại bởi một tài xế chạy ngang qua, cho thấy voi mẹ tựa đầu vào bên hông chiếc xe tải, trong khi voi con nằm bất động dưới gầm xe, theo tờ The Straits Times.

Xem chi tiết

Video

Phản ứng kỳ lạ của đàn voi trước trận động đất

Những chú voi châu Phi tại Sở thú San Diego (Mỹ) đã có phản ứng đáng chú ý khi một trận động đất mạnh 5,2 độ richter xảy ra.

Một đoạn video ghi lại từ camera an ninh tại Công viên Safari thuộc Sở thú San Diego tại tiểu bang California, Mỹ đang thu hút sự chú ý mạnh mẽ sau khi ghi lại khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi những chú voi châu Phi phản ứng đầy bản năng với trận động đất mạnh 5,2 độ richter.

Nguồn video: Sở thú San Diego, ABC.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới