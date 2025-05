Vô sinh, rối loạn nội tiết do chất cấm trong thực phẩm?

Tuyên Quang phát hiện gần 2 tạ giò, chả chứa chất cấm Lực lượng chức năng Tuyên Quang vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn sử dụng hàn the.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, trước đó, ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã phối hợp với Công an phường Tân Hà và các lực lượng chức năng thành phố Tuyên Quang kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất giò chả của bà Nguyễn Thị N (sinh năm 1973, địa chỉ tại số nhà 65 đường Tuệ Tĩnh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang) sản xuất giò, chả có sử dụng hàn the.