Vợ chồng Mạnh Trường hẹn hò ngọt ngào như ngày mới yêu

Giải trí

Vợ chồng Mạnh Trường hẹn hò ngọt ngào như ngày mới yêu

Dù đã gắn bó nhiều năm, vợ chồng Mạnh Trường vẫn giữ thói quen hẹn hò riêng tư, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn giản dị như thuở ban đầu.

Diễn viên Mạnh Trường vừa chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên vợ. Cả hai đạp xe dạo phố, đi ăn đêm, tận hưởng không gian riêng tư sau thời gian làm việc, chăm sóc các con. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Dù đã kết hôn từ năm 2008 và có với nhau ba người con (hai trai, một gái), vợ chồng Mạnh Trường vẫn giữ được tình cảm mặn nồng như thuở ban đầu. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Mạnh Trường hết mực chiều chuộng Phương Phạm. Đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình tại Cánh Diều Vàng, anh dành lời ngọt ngào cho vợ. Nam diễn viên nhắn nhủ bạn đời: "Cảm ơn bạn đã luôn là hậu phương vững chắc, chiếc cúp danh giá này mình dành tặng bạn. Còn tiền thưởng mình xin phép giữ làm của riêng". Ảnh: FB Mạnh Trường.
Vợ Mạnh Trường sở hữu gương mặt hài hòa, làn da sáng, nụ cười hiền, toát lên vẻ phúc hậu của người phụ nữ của gia đình. Ảnh: FB Phương Phạm.
Nét đẹp tự nhiên, mộc mạc cùng thần thái nhẹ nhàng, điềm đạm giúp Phương Phạm nhận được nhiều lời khen ngợi. Ảnh: FB Phương Phạm.
Con gái đầu lòng của Mạnh Trường hiện tại ra dáng thiếu nữ, thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài dịu dàng và trong trẻo. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Ái nữ nhà Mạnh Trường ghi điểm với phong cách ăn mặc phù hợp lứa tuổi 17. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Theo Tiền Phong, Mạnh Trường từng chia sẻ, vợ chồng anh có chút lo lắng khi thấy con gái lớn quá nhanh và đã chuẩn bị tinh thần cho việc con gái sắp lớn và sẽ rời xa vòng tay mình. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Con gái Mạnh Trường có khả năng chơi piano, vẽ tranh. Tuy nhiên, vợ chồng nam diễn viên không định hướng con theo nghệ thuật mà để con tự do lựa chọn lĩnh vực mình theo đuổi. Ảnh: FB Phương Phạm.
