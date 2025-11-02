'Nóc nhà' quyền lực của Mạnh Trường

Mạnh Trường và Phương Phạm là thanh mai trúc mã. Nam diễn viên từng cho biết, cát-sê của anh đều do vợ giữ.
Trong loạt hình mới đăng tải, hot girl Võ Ngọc Trân được dân mạng khen như búp bê với mái tóc bồng bềnh, vòng eo con kiến và phong cách gợi cảm.
Coser kiêm người mẫu Hàn Quốc là Donggeuran khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi hóa thân thành ma nữ với “tâm hồn người tốt”.
Lăng mộ nhà Đường thế kỷ thứ 8 hé lộ bức tranh tường sống động về cuộc sống thường nhật ở Trung Quốc cổ đại.
Một thợ săn Thời Kỳ Băng hà đã mang theo những gì trong chiếc túi da của mình cách đây 30.000 năm trước?
Nếu phải chọn một gương mặt tiêu biểu cho phong cách gợi cảm "không giới hạn", Uyên Ni chắc chắn là cái tên đang khiến mạng xã hội "nóng hừng hực".
Từ loài bò sát hoang dã, dông cát trở thành đặc sản độc đáo được ưa chuộng của miền Trung, giá tới 400.000 đồng/kg.
Ca sĩ Phương Ly khiến dân mạng “bỏng mắt” với loạt ảnh diện bikini hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng.
Ba con giáp đặc biệt này sở hữu vận may trời cho, tiền bạc tự tìm đến, cho thấy sự nhàn rỗi đôi khi lại mang lại giàu sang bền vững.
Mẫu xe sedan hạng sang BMW 7 Series Suhail 2026 mới mang đậm dấu ấn di sản tại Trung Đông, và sẽ chỉ có 50 chiếc được sản xuất.
Mới đây, Đặng Thu Huyền khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi xuất hiện trong trang phục truyền thống của Nhật Bản – Kimono.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tỵ có tình duyên, sự nghiệp viên mãn và tài chính có sự tăng trưởng.
Vóc dáng đáng kinh ngạc của Tóc Tiên trong loạt ảnh bikini khiến dân mạng phải dụi mắt liên tục.
Không thuê thiết kế, không phá tường, không tốn tiền cải tạo, chỉ bằng cách sắp xếp thông minh, hợp lý, căn nhà 40m2 vẫn đảm bảo công năng cho gia đình 4 người.
Trước khi rút khỏi showbiz làm dâu nhà tỷ phú, Á hậu Phương Nhi từng khiến công chúng “đổ gục” vì nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào như bước ra từ truyện cổ tích.
Ngôi mộ của một nữ pháp sư 12.000 năm tuổi đã trở thành tâm điểm chú ý của các nhà khảo cổ học.
Cứ mỗi mùa lễ hội nhạc nước diễn ra, hình ảnh Kwon Eunbi lại càn quét, phủ sóng dày đặc trên truyền thông và mạng xã hội.
Hai món đồ làm từ xương động vật có niên đại thế kỷ thứ 5 khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng: chúng từng là “trò tiêu khiển” độc đáo của binh sĩ La Mã.
Tiên Nguyễn là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn cũng là Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).
Trương Ngọc Ánh kinh doanh và diễn xuất nhiều năm qua. Mới đây, cô bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".