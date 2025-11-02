Hà Nội

'Nóc nhà' quyền lực của Mạnh Trường

Giải trí

Mạnh Trường và Phương Phạm là thanh mai trúc mã. Nam diễn viên từng cho biết, cát-sê của anh đều do vợ giữ.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mạnh Trường và Phương Phạm quen biết từ năm 14 tuổi. Cả hai hẹn hò sau ít năm làm bạn. Ảnh: FB Phương Phạm.
Năm 2008, sau 6 năm gắn bó, vợ chồng Mạnh Trường quyết định về chung một nhà. Ảnh: FB Phương Phạm.
Mạnh Trường chia sẻ trên Vietnamnet, vợ anh là khán giả khó tính của chồng. "Vợ tôi là một trong những khán giả rất khó tính, phân đoạn nào tôi làm mà vợ khen thì ít lắm, không nhiều đâu", nam diễn viên tiết lộ. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Mạnh Trường tâm sự trên Dân Việt, cho đến bây giờ, dù bên nhau nhiều năm, có ba con chung, vợ chồng anh vẫn rất thanh niên, không khác gì so với thời trẻ. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong, Mạnh Trường khẳng định ngoài đời, anh thua kém vợ về ngoại hình. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Vợ chồng Mạnh Trường có nguyên tắc không bao giờ được phép giận nhau quá một ngày. Ảnh: FB Mạnh Trường.
"Bởi qua 24 giờ, nhiều vấn đề sẽ phát sinh, khó giải quyết. Tôi thường là người làm lành trước, bằng cách pha trò, chọc cười cô ấy. Nói chung, chúng tôi rất hiểu nhau", Mạnh Trường chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Nam diễn viên cũng tiết lộ cát-sê của anh đều do Phương Phạm giữ. Ảnh: FB Mạnh Trường.
"Tôi toàn tâm toàn ý làm nghề, vợ là tay hòm chìa khóa. Tôi không có quỹ đen, cũng không cần tiêu pha gì nhiều", nam diễn viên tiết lộ. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Vợ chồng Mạnh Trường không ép buộc, để con tự nhiên phát triển. Ảnh: FB Mạnh Trường.
Con gái đầu lòng của Mạnh Trường học đàn từ nhỏ, nói thích làm diễn viên. Ảnh: FB Mạnh Trường.
